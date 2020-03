Coronavirus: la Banque du Canada abaisse son taux à 0,25%

Ottawa (awp/afp) - La banque centrale canadienne a annoncé vendredi une baisse surprise d'un demi-point de son taux directeur, la troisième depuis le début du mois, à 0,25%, pour faire face à la pandémie de coronavirus.

"Cette décision non prévue fait passer le taux directeur à sa valeur plancher et a pour objectif de soutenir le système financier canadien et l'économie pendant la pandémie de Covid-19", a indiqué la Banque du Canada dans un communiqué.

Cette annonce survient alors que le gouvernement du Canada a injecté 107 milliards de dollars canadiens (61 milliards d'euros) dans l'économie pour venir en aide aux entreprises et aux particuliers affectés par les retombées de la pandémie.

La propagation du Covid-19 "a des conséquences sérieuses pour les Canadiens et pour l'économie, tout comme la chute marquée des prix mondiaux du pétrole", a expliqué la banque en motivant sa décision.

Quatrième producteur mondial de pétrole, le Canada est durement touché par la chute des prix de l'or noir, qui ont plongé dans le marasme la richissime province productrice de l'Alberta.

"Notre décision d'aujourd'hui vise à soutenir le système financier pour qu'il puisse remplir son rôle central, soit procurer du crédit à l'économie, et à préparer le terrain en vue du retour à la normale de l'économie", a précisé la banque centrale.

afp/rp