Coronavirus: la Banque du Canada baisse ses taux pour la 1e fois depuis 2015

Ottawa (awp/afp) - La Banque du Canada a annoncé mercredi une baisse de 0,5 point de pourcentage de son taux directeur, invoquant le "choc négatif substantiel" du nouveau coronavirus sur les perspectives économiques canadiennes et mondiales.

Il s'agit de la première baisse depuis juillet 2015 du taux directeur de la banque centrale canadienne, qui passe de 1,75% à 1,25%.

Mardi, la Banque centrale américaine avait également annoncé une baisse surprise des taux de 0,5 point de base pour "donner un coup de fouet" à l'économie face à l'épidémie de Covid-19.

"Bien que l'économie canadienne tourne près de son potentiel et que l'inflation soit à la cible, le virus Covid-19 constitue un choc négatif substantiel pour les perspectives canadiennes et mondiales, et les autorités monétaires et budgétaires réagissent", explique l'établissement dans un communiqué.

La Banque du Canada avait maintenu son taux directeur inchangé depuis octobre 2018, alors que le pays connaît une inflation stable autour de 2% et le presque plein emploi.

La dernière baisse du taux directeur, de 0,25 point de pourcentage, remonte à juillet 2015. La dernière baisse d'un demi-point du taux directeur remonte à 2009.

Peu avant l'annonce de la Fed mardi, les pays G7 (réunissant les économies occidentales les plus riches et le Japon) avaient envoyé un signal positif, se disant "prêts à agir, y compris à prendre des mesures budgétaires" pour soutenir l'économie face à l'épidémie.

afp/rp