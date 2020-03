Coronavirus: la Bourse de Londres rechute (-0,44%)

Londres (awp/afp) - Le rebond de la Bourse de Londres a été de courte durée lundi et elle retombait dans le négatif à la mi-journée, les craintes sur le coronavirus reprenant le dessus.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs cotées cédait 0,44% à 6.532,09 points vers 12H00 GMT. La semaine dernière, il avait dévissé de plus de 11%, sa pire dégringolade hebdomadaire depuis 2008.

Pour Richard Hunter, du courtier en ligne Interactive Investor, les contrats à terme sur Wall Street montrent que la Bourse américaine se prépare à ouvrir dans le rouge, et les courtiers réalisent "que ce que les banques centrales peuvent faire en termes de stimulus de l'économie est limité".

Pour M. Hunter, "ce serait beaucoup plus utile d'avoir un stimulus budgétaire mais à part le Royaume-Uni" qui va bientôt dévoiler un budget lourd en investissements dans les infrastructures, "il y a peu de signes" que d'autres gouvernements concernés par l'épidémie s'apprêtent à faire de même.

Le bilan mondial de l'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi le cap des 3.000 morts, essentiellement en Chine, après l'annonce par les autorités chinoises de 42 nouveaux décès.

Le nombre de contagions a explosé en Italie dimanche, avec quelque 500 nouveaux cas.

AERIENNES Les titres des transporteurs aériens continuaient de dévisser à cause de la chute du trafic entraînée par l'épidémie de Covid-19. Easyjet plongeait de 6% à 1.036,00 pence et IAG, maison mère de British Airways et Iberia, de 11,84% à 416,10 pence, bonne dernière du tableau.

TOURISME La société de croisière Carnival dévissait également (-8,21% à 2.235,00 pence) à cause des annulations massives de voyages et des quarantaines observées sur certaines croisières.

PHARMACIE Les valeurs pharmaceutiques faisaient partie des titres les plus recherchés, face au contexte d'épidémie: Hikma gagnait 3,72% à 1.854,50 pence, GlaxoSmithKline 1% à 1.578,00 pence et AstraZeneca 0,53% à 6.830,00 pence.

afp/rp