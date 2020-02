Coronavirus: la Bourse de Sao Paulo chute de 7%

Sao Paulo (awp/afp) - La Bourse de Sao Paulo a chuté de 7% mercredi en raison des craintes suscitées par la propagation mondiale du nouveau coronavirus, dont un premier cas vient d'être confirmé au Brésil.

L'indice Ibovespa de la Bourse de Sao Paulo, qui rouvrait après deux jours de fermeture en raison du carnaval au Brésil -- lors desquels les autres Bourses mondiales ont chuté -- a terminé en baisse de 7% par rapport à vendredi.

Les secteurs de l'aérien et du tourisme ont particulièrement souffert. Les titres des compagnies aériennes GOL et Azul ont respectivement perdu 14,31% et 13,31%.

Les grands producteurs de matières premières tels que la compagnie pétrolière Petrobras ON (-9,95%) et PN (-10,05%), la compagnie minière Vale (-9,54%) et la société sidérurgique CSN (-10,89%) ont également été durement touchés.

Le réal a clôturé à 4,451 réais pour un dollar, contre 4,394 pour un dollar vendredi à la clôture.

Avec les fortes baisses enregistrées à l'étranger pendant les deux jours de fermeture des marchés au Brésil, "cette correction était naturelle", a estimé Henrique Esteter, du cabinet Guide.

L'analyste prévoit que la bourse de São Paulo devrait se stabiliser jeudi, comme cela s'est produit mercredi sur une bonne partie des marchés boursiers mondiaux, "à moins qu'un fait nouveau n'apparaisse que le marché n'ait pas évalué".

La Bourse de Buenos Aires, qui était également restée fermée pendant deux jours, a aussi fini en forte baisse.

L'indice Merval a chuté de 5,65%, à 36.422,24 points.

La nervosité manifestée par les marchés mondiaux en raison de l'épidémie de coronavirus s'est conjuguée aux incertitudes concernant les résultats des négociations de la dette argentine avec les créanciers, ont souligné les analystes.

L'Argentine a une dette de 311 milliards de dollars (91,6% du PIB). Elle cherche à renégocier 121,979 milliards de dollars (35,9%) avec les créanciers privés et 72,679 milliards de dollars (21,4% du PIB) avec des organismes multilatéraux et bilatéraux, dont le Fonds monétaire international (FMI).

afp/rp