Coronavirus : la Commission annonce des mesures exceptionnelles pour soutenir le secteur agroalimentaire

La Commission agit rapidement et propose des mesures exceptionnelles supplémentaires pour soutenir davantage les marchés agricoles et alimentaires les plus touchés. Le secteur agroalimentaire de l'UE fait preuve de résilience dans ces circonstances sans précédent, découlant de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, certains marchés ont été durement touchés par les conséquences de cette crise de santé publique.

Le train de mesures présenté aujourd'hui comprend des mesures portant sur l'aide au stockage privé dans les secteurs des produits laitiers et de la viande, sur l'autorisation d'adopter des mesures d'auto-organisation du marché par les opérateurs dans les secteurs durement touchés et sur la flexibilité dans les programmes de soutien du marché pour les fruits et légumes, le vin et autres produits.

M. Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l'agriculture, a déclaré à ce propos : «Les conséquences de la crise du coronavirus se font de plus en plus sentir dans le secteur agroalimentaire. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir rapidement, en complément des mesures déjà prises depuis le début de la crise. En l'état actuel de l'évolution du marché, les mesures proposées visent à envoyer un signal dans le but de stabiliser les marchés. Elles sont considérées comme les plus appropriées pour assurer la stabilité des prix et de la production à l'avenir, permettant ainsi de garantir l'approvisionnement et la sécurité alimentaires.

Les mesures nouvelles et exceptionnelles, que nous annonçons aujourd'hui, visent à soutenir les secteurs agroalimentaires les plus touchés en s'attaquant aux perturbations déjà observées, ainsi qu'aux risques futurs. Je suis convaincu que ces mesures allègeront la pression sur les marchés et donneront rapidement des résultats concrets.»

Les mesures exceptionnelles annoncées en réaction à la crise provoquée par le coronavirus concernent notamment:

Aide au stockage privé : la Commission propose d'octroyer une aide au stockage privé pour les produits laitiers (lait écrémé en poudre, beurre, fromage) et les produits à base de viande (bovine, ovine et caprine). Ce régime permettra le retrait temporaire des produits du marché pendant une période minimale de 2 à 3 mois et une période maximale de 5 à 6 mois. Cette mesure permettra de réduire l'offre disponible sur le marché et de rééquilibrer le marché à long terme.



Flexibilité pour les programmes de soutien du marché : la Commission introduira une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes de soutien du marché en faveur du vin, des fruits et légumes, de l'huile d'olive, de l'apiculture et du programme de l'UE à destination des écoles (lait, fruits et légumes). Cela permettra de réorienter les priorités de financement vers des mesures de gestion de crise pour tous les secteurs.



Dérogation exceptionnelle aux règles de concurrence de l'UE: applicable aux secteurs du lait, des fleurs et des pommes de terre, la Commission autorisera la dérogation à certaines règles de concurrence prévues à l'article 222 du règlement portant organisation commune des marchés, permettant aux opérateurs d'adopter des mesures d'auto-organisation du marché. Concrètement, ces secteurs seront autorisés à prendre collectivement des mesures pour stabiliser le marché. Par exemple, le secteur du lait sera autorisé à planifier collectivement la production de lait et le secteur des fleurs et des pommes de terre sera autorisé à retirer des produits du marché. Le stockage par des opérateurs privés sera également admis. Ces accords et décisions ne seront valables que pour une période maximale de six mois. Les mouvements des prix à la consommation feront l'objet d'un suivi attentif afin d'éviter les effets négatifs.

La Commission entend faire adopter ces mesures d'ici la fin du mois d'avril. Les États membres devront, au préalable, être consultés et voter ces mesures. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées. Le détail de ces propositions sera dévoilé au moment de leur adoption définitive.

Le train de mesures annoncé aujourd'hui fait suite à un ensemble complet d'autres mesures adoptées à un stade précoce par la Commission en vue de soutenir le secteur agroalimentaire dans le cadre de la crise actuelle, telles que l'augmentation des montants des aides d'État, le versement d'avances plus élevées et l'allongement des délais pour la présentation des demandes de paiement. L'assouplissement accru des règles de la politique agricole commune vise à alléger la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs et les administrations nationales.

