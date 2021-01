Coronavirus : la Commission propose une actualisation des mesures relatives aux déplacements à l'intérieur de l'UE et en provenance de pays tiers

La Commission européenne présente aujourd'hui deux propositions visant à: (1) actualiser l'approche coordonnée des restrictions à la libre circulation au sein de l'UEet (2) introduire des garanties et des exigences supplémentaires pour les voyageurs internationaux entrant dans l'UE.

Libre circulation au sein de l'UE

Compte tenu des nouveaux variants du coronavirus et du nombre élevé de nouvelles infections dans de nombreux États membres, il est nécessaire de décourager fortement les déplacements non essentiels, tout en évitant les fermetures de frontières et les interdictions générales de voyager et en veillant à ce que le fonctionnement du marché unique et des chaînes d'approvisionnement reste ininterrompu. C'est pourquoi la Commission propose de mettre à jour la recommandation du Conseil d'octobre dernier visant à coordonner les mesures ayant une incidence sur la libre circulation dans l'Union européenne. La proposition de la Commission inclut l'ajout d'un code «rouge foncé» à la carte en couleurs établie par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ainsi que des mesures plus strictes pour les voyageurs provenant de zones à haut risque.

Le communiqué de presse complet [en anglais] et la proposition de la Commission [en anglais] sont disponibles en ligne.

Voyages en provenance de pays tiers

Lesnouveaux variants du coronavirus et la situation sanitaire instable dans le monde appellent des mesures supplémentaires pour garantir que tout voyage vers l'UE se déroule dans des conditions de sécurité. La Commission propose des garanties et des exigences additionnelles pour les voyageurs internationaux qui entrent dans l'UE. En outre, afin de tenir compte des avis scientifiques les plus récents, elle propose des critères actualisés pour décider de l'application de restrictions aux déplacements non essentiels vers l'UE depuis un pays tiers donné, en tenant compte du taux de dépistage, des cas positifs et de la présence de variants préoccupants.

Pour en savoir plus

