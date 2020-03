Coronavirus: la Lituanie impose à son tour des restrictions aux frontières

Vilnius (awp/afp) - La Lituanie a annoncé qu'elle envisageait à son tour de fermer ses frontières aux étrangers pour endiguer la propagation du coronavirus, tout en précisant que la décision définitive n'avait pas encore été arrêtée.

Le gouvernement lituanien a rectifié un communiqué ayant annoncé une fermeture, pour dire que seulement la restauration des contrôles aux frontières avec ses deux voisins membres de l'UE, la Pologne et la Lettonie, était décidée, tandis que la décision d'interdire ou non l'entrée aux étrangers "n'avait pas encore été prise" et serait annoncée ultérieurement.

Ces contrôles doivent devenir opérationnels dès samedi à 18H00 locales (16H00 GMT).

Sept cas de contamination ont été confirmés jusqu'à présent dans ce pays balte de 2,8 millions d'habitants.

Les contrôles restés toujours en place continuent à fonctionner normalement aux frontières avec le Bélarus et la région russe de Kaliningrad.

"La libre circulation dans la zone Schengen était la plus grande valeur, mais maintenant elle devient la plus grande menace", a dit aux journalistes la ministre de l'Intérieur Rita Tamasuniene.

Des interdictions d'entrée touchant les voyageurs étrangers ont été adoptées ces derniers jours par plusieurs pays européens, dont la Pologne voisine, la Slovaquie et la République Tchèque.

La Lituanie avait déjà décidé de fermer toutes ses écoles, universités, crèches, musées et cinémas. Les bars doivent fermer à 22H00 locales.

afp/rp