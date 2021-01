Coronavirus: la Suisse compte 88 cas de variant britannique

Berne (awp/ats) - La Suisse et le Liechtenstein comptent vendredi 88 cas de la version mutée du coronavirus provenant du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud. Ils ont été détectés dans 11 cantons ainsi qu'au Liechtenstein.

Un cas a été détecté pour la première fois dans le canton de Soleure, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) interrogé par Keystone-ATS.

Le nombre de cas a augmenté de manière significative dans le canton de Berne. Il est passé de quatre à 18 ces dernières 24 heures.

Avec le canton de Vaud (18), Berne compte ainsi le plus grand nombre de cas du variant britannique. Ils sont suivis par Genève, qui enregistre 16 cas et Zurich avec 13 cas, soit 6 de plus que la veille.

Le nombre de cas est nettement plus faible en Valais (7), au Tessin (4), à Saint-Gall (4), aux Grisons (3) et dans la Principauté du Liechtenstein (3). Un seul cas du variant a été signalé à Soleure, Bâle-Campagne et Schwytz.

Le cas dans la région de Bâle concerne une personne résidant en France, mais qui a été testée dans le demi-canton.

L'OFSP avait annoncé jeudi 46 cas du virus muté. Le variant britannique du virus est plus contagieux que la version connue jusqu'à maintenant, selon les experts. Les dernières découvertes indiquent cependant que le virus muté ne conduit pas à une évolution plus grave de la maladie.

ats/lk