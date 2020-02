Coronavirus: la contamination s'accélère à travers la planète

Pékin (awp/afp) - L'épidémie de pneumonie virale s'est accélérée lundi à travers le globe, avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran et une dégringolade des marchés financiers inquiets pour l'économie mondiale.

Deux mois après l'apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, quatre pays ont annoncé de premiers cas de contamination: Afghanistan, Bahreïn, Koweït et Irak.

Mais la Corée du Sud et l'Iran se retrouvent en première ligne, avec respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et de décès en dehors de la Chine.

Moins d'une semaine après la détection du nouveau coronavirus, Téhéran a annoncé quatre nouveaux décès, portant à 12 le nombre de victimes de l'épidémie en République islamique.

Alors que le chiffre des contaminations n'est que de 64, ce taux de mortalité d'un sur cinq semble beaucoup plus élevé que celui constaté jusqu'à présent en Chine (aux alentours de 3%).

Mais un député de Qom, ville où ont été annoncés les premiers cas de coronavirus, a accusé le gouvernement de "ne pas dire la vérité" sur l'ampleur de l'épidémie.

Selon une agence de presse iranienne, le député aurait évoqué le chiffre de "50 morts" pour la seule ville de Qom, un bilan "catégoriquement" démenti par un vice-ministre de la Santé lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Inquiets de la contagion en Iran, l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan, l'Irak et l'Afghanistan ont fermé leur frontière ou restreint les échanges avec ce pays. Au moins 200 personnes ont été mises en quarantaine au Pakistan, à la frontière iranienne.

Au total, plus d'une trentaine de pays sont désormais touchés, avec un bilan qui dépasse largement les 30 morts hors de Chine.

A elle seule, avec un record quotidien de 231 nouveaux cas de contamination en l'espace de 24 heures, la Corée du Sud dénombre désormais plus de 800 patients contaminés, dont sept mortellement, soit plus que le Japon où le paquebot Diamond Princess constituait jusqu'à présent le premier foyer de contamination hors de Chine.

La Mongolie, qui a déjà fermé sa frontière avec la Chine mais qui a jusqu'à présent échappé au virus, a annoncé la suspension des liaisons aériennes avec la Corée du Sud.

Inquiétude pour la Corée du Nord

Entre Chine et Corée du Sud, la Corée du Nord n'a pour l'heure fait état non plus d'aucune contamination, mais l'inquiétude monte à l'égard de ce pays dont le système de santé ne paraît pas en mesure de faire face à une éventuelle contagion.

La Croix-Rouge a annoncé lundi avoir obtenu une exemption des sanctions de l'ONU pour y acheminer du matériel médical face à une éventuelle arrivée de l'épidémie. Pyongyang a fermé sa frontière avec la Chine dès le début de la crise.

En Chine même, où le coronavirus est apparu en décembre dans la métropole de Wuhan, l'épidémie a fait encore 150 morts selon le dernier bilan quotidien annoncé lundi matin.

Alors que les autorités se montraient ces derniers jours plus optimistes quant à l'évolution de la maladie, ce chiffre constitue une nette remontée par rapport au nombre de décès annoncé la veille (97). Au total, près de 2.600 personnes ont succombé en Chine, sur 77.000 cas de contamination.

Le nombre de nouveaux cas de contamination a en revanche reflué à 409 contre 648 annoncés dimanche.

L'OMS enfin à Wuhan

Signe de la gravité de la situation, le régime communiste a décidé de reporter la session annuelle du parlement, qui devait s'ouvrir le 5 mars -- une première en trois décennies.

A Wuhan, la mairie a renoncé aux mesures d'assouplissement sous conditions de la quarantaine qu'elle avait elle-même annoncées dans la matinée en faveur de ses non-résidents.

La ville et sa province du Hubei sont coupées du monde depuis un mois.

Conséquence de l'apparition du virus sur un marché de la ville, le parlement chinois a décidé lundi d'interdire "complètement" et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages.

Pour la première fois depuis la découverte du virus, une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est rendue pendant le week-end dans la ville en quarantaine.

Les Bourses décrochent

En Europe, l'Italie, qui compte désormais cinq morts, est devenue le premier pays du continent à imposer des mesures de quarantaine dans une dizaine de communes du nord de la péninsule.

Le célèbre Carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, a été annulé dès dimanche.

Très loin de là, un avion de la compagnie italienne Alitalia a été bloqué à son atterrissage à l'île Maurice. Les passagers ont été autorisés à débarquer, à l'exception d'une soixantaine de personnes originaires de Lombardie et Vénétie, les régions les plus touchées.

L'accélération mondiale des contaminations a fait décrocher les marchés boursiers, particulièrement en Europe où, les bourses de Milan, Paris et Francfort chutaient de plus de 3% dans la matinée.

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a averti que la crise "pourrait mettre en péril la reprise" mondiale, lors d'une réunion ministérielle du G20 en Arabie Saoudite.

Le FMI a déjà abaissé de 0,4 point sa prévision de croissance pour la Chine en 2020, à 5,6%. La Chine étant la deuxième économie mondiale, ce repli devrait coûter 0,1 point de croissance au PIB planétaire.

Alors que l'économie du pays reste largement paralysée, seules 30% environ des PME ont repris une activité normale, a indiqué un haut responsable du ministère de l'Industrie.

