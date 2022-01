Coronavirus: la demande de vaccination des enfants est modeste en Suisse

Berne (awp/ats) - La demande de vaccination des enfants contre le Covid-19 est encore faible en Suisse. Environ 32'000 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés à ce jour. Le taux de vaccination est de 5,2% et les différences entre régions sont considérables.

La vaccination des enfants est possible dans toute la Suisse depuis le début de l'année. Le taux est le plus faible en Suisse romande, où il est nettement inférieur à 2%. Neuchâtel compte le taux le plus bas (1,4%), Genève le plus élevé (1,8%), selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), évoqués lundi par la radio alémanique SRF.

C'est à Bâle-Campagne et à Bâle-Ville que le plus grand nombre d'enfants ont été vaccinés jusqu'à présent, avec des taux respectifs de 11,8 et 12,8%. Dans les cantons de Zurich et de Berne, 7,7 et 7,1% des 5 à 11 ans ont été vaccinés. Numériquement, ces deux cantons comptent le plus d'enfants vaccinés contre le Covid: 8600 à Zurich et 5000 à Berne.

La demande a été forte au début, a expliqué à la SRF Gundekar Giebel, porte-parole de la direction de la santé du canton de Berne. Les parents qui espéraient pouvoir faire vacciner leurs enfants le plus rapidement possible l'ont fait le premier week-end.

Entre-temps, la demande s'est réduite. Le fait que le taux de vaccination des enfants soit jusqu'à présent bien inférieur à celui des adultes n'est pas toutefois surprenant, selon M.Giebel: "La maladie du Covid-19 chez les enfants, pour autant qu'elle soit contractée, est normalement très bénigne. Cela a probablement une grande influence sur le taux de vaccination", estime-t-il.

La situation est différente à Zurich: "Nous enregistrons toujours une forte demande et nous mettons en permanence à disposition des rendez-vous", selon un responsable de la direction de la santé zurichoise.

Outre l'ensemble des cantons romands, le taux de vaccination des enfants est également très bas, soit moins de 3%, au Tessin (2,6%), à Glaris (2,1%), Saint-Gall (2,7%), Appenzell Rhodes-Intérieures (2,9%) et Obwald (3%). Outre Zurich, Berne et les deux Bâle, seuls les cantons d'Argovie (7,4%), Zoug (6,7%), Lucerne (6,4%), Soleure (5,8%) et Nidwald (5,1%) sont au-dessus de la moyenne nationale.

ats/fr