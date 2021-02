Coronavirus: la liste de quarantaines de l'OFSP complétée

Berne (awp/ats) - A partir du 22 février, de nombreux pays et régions seront ajoutés à la liste des zones depuis lesquelles l'entrée en Suisse est soumise à une quarantaine. La Serbie, l'Albanie, la Colombie et diverses régions d'Italie, d'Allemagne et de France en font partie.

Selon la liste actualisée publiée mercredi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les régions voisines concernées sont, pour la France, la Normandie, l'Ile-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Pour l'Allemagne, les Etats de Saxe-Anhalt et de Brandebourg ont été ajoutés à la liste. Les voyageurs provenant des provinces italiennes d'Ombrie, des Marches et des Pouilles sont désormais également soumis à une quarantaine.

Les Émirats arabes unis (EAU), le Bahreïn, les Seychelles et les États insulaires de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont aussi fait leur apparition sur la liste de l'OFSP.

À partir du 11 février, les arrivées en provenance de Chypre, de la province de Vénétie en Italie et de l'État allemand de Saxe ne seront elles plus soumises à la quarantaine.

ats/al