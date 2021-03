Coronavirus: la majorité des Suisses d'accord avec les mesures

Zurich (awp/ats) - Une majorité de la population helvétique est d'accord avec les mesures officielles contre le coronavirus, révèle un sondage. En Suisse romande, la proportion de ceux qui rejettent les mesures est nettement plus élevée qu'en Suisse alémanique.

Plus de la moitié des sondés (55%) déclarent être très ou plutôt d'accord avec les mesures officielles prises pour lutter contre la pandémie, selon un sondage mené par l'institut Marketagent.com Suisse, mené auprès de 1004 personnes, âgées de 14 à 74 ans, en Suisse alémanique et en Suisse romande. Les hommes et les femmes n'ont pas d'avis très divergents sur ce sujet.

Une personne interrogée sur quatre (26%) est indécise et une sur cinq (19%) rejette les mesures dans leur ensemble. Selon l'enquête, l'opinion sur les mesures dépend de l'appartenance politique, du niveau d'éducation et du sexe. L'enquête a été réalisée du 4 au 15 février dernier.

ats/al