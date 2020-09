Coronavirus : le Conseil fédéral entend soulager l'industrie d'exportation

Conseil fédéral

Berne, 25.09.2020 - Les mesures de lutte contre la pandémie ont considérablement restreint les activités des entreprises au cours du premier semestre. Parallèlement, la demande mondiale s'est fortement contractée. L'industrie d'exportation souffrant particulièrement de cette situation, le Conseil fédéral a pris, le 25 septembre 2020, des mesures visant à soulager les entreprises tournées vers l'exportation.

La pandémie de COVID-19 place l'industrie d'exportation devant des défis majeurs qui risquent de perdurer un certain temps. En dehors de la contraction de la demande, le secteur doit composer avec la rupture ou la modification de chaînes d'approvisionnement et des restrictions frappant la circulation des personnes et des marchandises. Le manque de prévisibilité exacerbe encore la situation. Le besoin en matière de conseil s'en trouve accru, tout comme le coût des mesures visant à promouvoir les ventes et la prospection des marchés, autant d'activités qui se développent aussi de plus en plus dans le domaine du numérique. Cette situation fait peser une charge supplémentaire sur bon nombre de PME axées sur l'exportation.

Au plus fort de la crise, Switzerland Global Enterprise, qui assure la promotion des exportations, a rapidement réagi et adapté ses services de soutien aux nouveaux besoins des clients. Il apparaît à présent que les mesures prises ne suffisent pas à couvrir les besoins supplémentaires des exportateurs.

Le Conseil fédéral a par conséquent décidé de compléter le vaste train de mesures déjà approuvé pour venir en aide à l'économie suisse en injectant 2,6 millions de francs supplémentaires dans la promotion des exportations de la Confédération en 2021. Cette mesure permet de renforcer, temporairement et de manière ciblée, les services de conseil et de soutien en faveur des exportateurs sur des marchés importants. Ces fonds doivent également servir à mettre en place des offres numériques sur mesure pour ouvrir des débouchés commerciaux dans le monde entier, sans contrainte de temps ni de lieu.

