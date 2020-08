Coronavirus: le Royaume-Uni réserve les vaccins de Novavax et de Johnson & Johnson

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les laboratoires Novavax et Johnson & Johnson ont annoncé vendredi avoir signé des accords pour fournir des dizaines de millions de doses de leurs vaccins expérimentaux contre le coronavirus au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni financera une étude clinique de stade avancée sur la molécule développée par Novavax et les doses seront produites par Fujifilm et Mitsubishi dans un site local, a indiqué le laboratoire.

Johnson & Johnson a de son côté signé un accord de principe pour fournir 30 millions de doses de son vaccin, comportant une option sur 22 millions de doses supplémentaires. Le gouvernement britannique participera également aux études cliniques de phase 3.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a déjà réservé 30 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech et 100 millions de doses de celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford. Il a également conclu un accord avec le français Valneva pour 60 millions de doses.

-Jonathan Rockoff, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela) ed: FRB

