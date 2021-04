Coronavirus: le Valais ouvre la vaccination aux personnes dès 65 ans

Sion (awp/ats) - Le Valais a annoncé mardi ouvrir la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les autorités sanitaires ont pris cette décision après avoir estimé que près de 90% des personnes âgées de 75 ans et plus ainsi que celles avec une maladie chronique à haut risque ont reçu au moins une dose de vaccin.

Les résidentes et résidents du canton qui ont vu le jour en 1956 et avant peuvent dès ce mardi prendre rendez-vous pour se faire vacciner, indique le département valaisan de la santé dans un communiqué. L'inscription par téléphone ou internet auprès d'un médecin traitant participant à la vaccination contre le Covid-19 ou dans un centre prévu à cet effet reste obligatoire.

Le personnel de santé en première ligne, soit dans les soins intensifs et en anesthésie, a "déjà été vacciné", indique le canton à Keystone-ATS. La vaccination de celles et ceux travaillant dans les unités COVID-19 et les services d'urgence des hôpitaux est en cours.

Dès le 19 avril, elle sera élargie au personnel des établissements médico-sociaux (EMS) et des services de secours puis progressivement à l'ensemble des professionnels de la santé et du personnel d'encadrement des personnes vulnérables dès la fin de ce mois, détaille le département. A ce jour, environ 8,5% de la population valaisanne a reçu deux doses de vaccin, ce qui place le Valais dans la moyenne suisse (7,5%).

Dès 45 ans à Genève

Ailleurs en Suisse romande, l'âge requis pour la vaccination est actuellement toujours de 75 ans et plus dans le Jura. Les personnes vulnérables et leurs proches peuvent aussi se faire vacciner.

Dans le canton de Berne, la vaccination est pratiquement terminée pour les groupes A (personnes à partir de 75 ans) et B (personnes vulnérables). Les personnes entre 65 et 74 ans sont admises à la vaccination depuis le 1er avril.

Les Vaudois de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus depuis le 29 mars. Depuis cette date, la vaccination est également ouverte aux proches aidants de personnes vulnérables. Le canton devrait prochainement annoncer l'ouverture de la vaccination à des classes d'âge inférieures, en même temps que l'ouverture de grands centres de vaccination.

Le canton de Genève a justement annoncé lundi ouvrir la vaccination aux personnes âgées de 45 ans et plus voyant que très peu de personnes entre 55 et 64 ans se trouvaient dans les listes d'attente. En élargissant le groupe cible, le canton veut éviter de se retrouver dans les semaines qui viennent avec plus de doses que de candidats à la vaccination, selon le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton à l'autre bout du lac.

Dans le canton de Neuchâtel, la vaccination s'est aussi accélérée avec l'ouverture depuis lundi des injections à une nouvelle catégorie de la population: les personnes âgées de 55 ans et plus. Sous réserve des doses disponibles, le canton compte ouvrir la vaccination à la population âgée de 16 ans et plus dès le mois de mai.

Il entend ainsi tenir son objectif annoncé le 18 janvier dernier: vacciner 90'000 personnes d'ici fin juillet, indique Christian Thiel, de la communication de l'Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton du Neuchâtel (ORCCAN), mardi à Keystone-ATS.

