Coronavirus : le fil des actus positives

Eurofins Scientific propose désormais des tests de dépistage du Covid-19 en France, en Espagne et au Brésil, en plus de l'Allemagne et des Etats-Unis. Le réseau indique que sa capacité se monte à 10.000 tests par jour (environ 5000 en Europe et 5000 aux Etats-Unis). Ce total devrait passer à 15 000 d'ici le 23 mars.