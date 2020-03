Coronavirus : le fil des actus positives

La Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques (IFPMA) s'est engagée à tout mettre en œuvre pour fournir un vaccin contre le Covid-19 "partout dans le monde", sous 12 à 18 mois. "C'est une promesse que l'industrie [pharmaceutique] fait ensemble", a indiqué Paul Stoffels, vice-président du comité exécutif de Johnson & Johnson, avant d'ajouter que les formalités administratives, telles que les autorisations de mise sur le marché, peuvent être simplifiées et accélérées dans cette course contre la montre, les ressources ne manquent pas et des partenariats public-privé permettent de diluer le risque financier lié aux investissements colossaux qu'exigent la recherche et la production.