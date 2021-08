Coronavirus: le nombre de cas quotidiens atteint celui de la deuxième vague

Berne (awp/ats) - La Suisse se trouve au début d'une quatrième vague. Les cas de Covid-19 continuent à augmenter, en particulier chez les plus jeunes. La protection par la vaccination est meilleure qu'après une infection par la maladie, révèle une étude.

La situation n'évolue pas dans le sens souhaité, a mis en garde mardi Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), lors du point de presse des experts de la Confédération. Le niveau actuel n'avait plus été atteint depuis la deuxième vague l'année dernière.

"Les infections ont doublé trois fois en un mois", a ajouté la présidente de la Task force scientifique Tanja Stadler. Si les chiffres doublent encore trois fois, le système de santé sera aussi surchargé qu'au plus haut de la deuxième vague. Certaines opérations pourraient ainsi être repoussées.

Actuellement, un peu plus de 70% des 1000 lits à disposition en soins intensifs sont occupés. Environ 14% le sont par des patients Covid-19. On parlerait de surcharge à partir du double, a estimé M. Mathys.

Enfants atteints

La pandémie touche toujours plus les personnes de moins de 40 ans. Cette évolution se confirme par le nombre de nouveaux cas, mais aussi le nombre d'hospitalisations. On enregistre en outre une hausse des cas chez les enfants de moins de dix ans.

De deux à trois hospitalisations par jour au début du mois de juillet, on est passé à dix fois plus, a ajouté M. Mathys. Le nombre des décès reste bas - un à deux par jour.

La Suisse comptait mardi 3150 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Les personnes qui rentrent de vacances jouent un rôle important dans cette hausse. Elles représentent 20%, voire plus, des personnes testées positives au Covid-19, a indiqué le médecin cantonal zougois Rudolf Hauri. Il est important que les personnes qui rentrent de vacances soient testées à plusieurs reprises.

Vaccination nécessaire

Le variant delta est si contagieux que chaque personne non immunisée entrera en contact avec le virus, a relevé Tanja Stadler. Et d'inviter la population à se faire vacciner pour éviter une surcharge du système de santé et protéger les personnes qui y travaillent, les enfants de moins de douze ans et les autres personnes ne pouvant pas se faire vacciner ou chez qui le vaccin n'est pas assez efficace.

Les autorités tentent de convaincre en particulier les indécis. "Dès que nous aurons atteint une immunité suffisante au sein de la population, le virus circulera moins. Nous pourrons retrouver notre ancienne vie sans être contraint à des mesures sanitaires", a expliqué la scientifique.

Immunité accrue

Des recherches récentes sur l'immunité au coronavirus ont montré que la protection par la vaccination est meilleure qu'après une infection par la maladie, a expliqué Milo Puhan, du projet de recherche Corona Immunitas. Cette protection accrue s'applique surtout aux derniers variants du virus.

Des anticorps ont été détectés beaucoup plus fréquemment chez les personnes vaccinées, notamment chez les plus de 65 ans, a précisé le directeur de l'Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l'Université de Zurich. Dans cette tranche d'âge, le taux de vaccination est relativement élevé.

Pour éviter un nouveau confinement, la vaccination reste la seule solution, a martelé M. Mathys. C'est le bon moment de le faire si l'on veut être protégé d'ici les vacances d'automne. Concernant la nécessité d'une troisième dose de vaccin, elle devrait se confirmer à moyen terme en Suisse, selon lui.

Tanja Stadler a de son côté refusé toute spéculation sur un possible tour de vis, en cas de détérioration. Chaque mesure a ses inconvénients. C'est au Conseil fédéral de les prendre.