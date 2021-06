Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

100 millions de travailleurs de plus dans la pauvreté

La pandémie de Covid-19 qui fait rage depuis 17 mois a plongé plus de 100 millions de travailleurs supplémentaires dans la pauvreté, selon l'ONU, une situation liée à la chute des heures de travail et à l'évaporation d'emplois.

Et la crise est loin d'être finie, l'emploi ne devant retrouver son niveau d'avant la pandémie qu'en 2023, met en garde l'Organisation internationale du travail (OIT) dans un rapport annuel.

France: vaccination pour les 12-18 ans

Les jeunes Français de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a annoncé le président Emmanuel Macron, en se félicitant que 50% des Français adultes aient reçu une première dose.

... et pour les 12-15 ans en Israël

En Israël, la vaccination va être étendue aux adolescents de 12 à 15 ans, malgré un "lien possible" entre le vaccin Pfizer-BioNTech et des cas bénins de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) détectés chez de jeunes hommes. Plus de cinq des 9,3 millions d'Israéliens (55% de la population) ont reçu deux doses de ce vaccin.

Covax: 2,4 milliards de dollars collectés

Le système Covax, créé pour une distribution équitable des vaccins anti-Covid, a mobilisé mercredi 2,4 milliards de dollars supplémentaires, mais reste entravé par le manque de doses disponibles.

Les fonds --collectés lors d'un sommet virtuel co-organisé par le Japon et l'Alliance du Vaccin -- permettront à l'organisation d'obtenir 1,8 milliard de doses de vaccins pour les pays à faible revenu.

Biden va annoncer la distribution de 80 millions de doses

Le président des Etats-Unis Joe Biden annoncera, "peut-être dès" jeudi un plan pour distribuer aux pays qui en ont le plus besoin, en coordination avec Covax, 80 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

JO de Tokyo: vaccinodromes au Rwanda et au Qatar

Le Comité international olympique a mis en place deux centres de vaccination au Qatar et au Rwanda pour les participants aux JO de Tokyo qui "ne pourront pas être vaccinés dans leur pays d'origine".

Cuba en contact avec "plus de 30 pays" sur ses vaccins

Cuba est en contact avec "plus de 30 pays" au sujet de ses cinq candidats-vaccins, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires de l'île, qui ont prévenu qu'elles ne signeraient "aucun contrat" qu'elles ne puissent respecter.

"Il y a un très grand déficit de vaccins dans le monde et tous les jours, nous recevons des demandes", a déclaré Mayra Mauri, vice-présidente du groupe pharmaceutique d'Etat BioCubaFarma.

"New Deal" pour l'Afrique

Un véritable "New Deal" doit être lancé pour permettre à l'Afrique de surmonter la crise du Covid-19 et d'éviter d'être distancée par les autres continents, demandent une trentaine de dirigeants dans une tribune publiée mercredi par Le Monde.

Cet appel a été initié par les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, rwandais Paul Kagame, et sud-africain Cyril Ramaphosa.

Espagne: ouverture de discothèques

Les discothèques espagnoles seront autorisées à ouvrir jusqu'à 3h00 du matin dans les régions où le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur à 50 pour 100.000 habitants. Le gouvernement espagnol avait ordonné en août 1020 la fermeture des établissements de nuit dans l'ensemble du pays.

Retour du public dans les stades portugais

Les stades et les enceintes sportives au Portugal pourront à nouveau accueillir du public à partir du 14 juin, avec une limite fixée à un tiers de leur capacité, grâce à l'évolution favorable de la situation sanitaire.

Plus de 3,68 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.681.985 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (595.802 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (467.706), l'Inde (335.102), le Mexique (227.840) et le Pérou (184.507).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".

afp/lk