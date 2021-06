Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Brésil: record de contaminations

Le Brésil a battu mercredi un nouveau record d'infections au Covid-19, avec 115.228 nouveaux cas recensés en 24 heures, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, confirmant l'arrivée d'une troisième vague.

Israël ne rouvrira pas encore ses frontières aux touristes

Israël a annoncé reporter la réouverture de son territoire aux touristes au 1er août et se préparer à de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus, les cas augmentant dans le pays malgré une large campagne de vaccination.

Cette hausse des contaminations est due à la propagation du variant Delta selon le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

Le variant Delta bientôt dominant dans l'UE

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En France, ce variant qui a été repéré initialement en Inde, représente désormais "entre 9 et 10%" des nouveaux cas positifs, en forte progression par rapport à la semaine dernière, a indiqué le gouvernement.

Le Kremlin défend son vaccin

Le Kremlin a assuré mercredi que des problèmes découverts sur un des sites de production du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V par des inspecteurs de l'OMS ont depuis été résolus.

Les inspecteurs avaient notamment constaté des problèmes dans la surveillance de l'aseptisation du processus de fabrication et de mise en flacon du vaccin, ainsi que des mesures pour éviter la contamination et la traçabilité.

Etats-Unis: zoom sur des problèmes cardiaques de jeunes vaccinés

Il existe un lien "probable" entre les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna et de rares cas d'inflammations au niveau du coeur chez des adolescents et de jeunes adultes, ont estimé mercredi des experts américains, mais les bénéfices de ces remèdes "surpassent" toujours largement les risques encourus.

Quelque 300 cas de myocardites et de péricardites (inflammation de la membrane qui entoure le coeur) ont été examinés et présentés à des experts indépendants mercredi, lors d'une réunion du Comité consultatif sur les vaccinations (ACIP).

Assouplissement des règles en Grèce et en Suisse, scepticisme en Thaïlande

Emboîtant le pas à la France, l'Espagne et l'Italie, la Grèce a annoncé mercredi mettre fin au port obligatoire du masque à l'extérieur à compter de jeudi matin, sauf en cas de rassemblement important. Le couvre-feu sera également levé à partir de lundi.

La Suisse a aussi décidé d'alléger ses restrictions, supprimant dès samedi la plupart des barrières à l'entrée dans le pays, en particulier pour les personnes pouvant prouver qu'elles sont vaccinées ou immunisées.

La Thaïlande, pour tenter de relancer la machine, a donné son feu vert à un projet pilote, baptisé "Sandbox" (bac à sable), qui doit permettre à partir du 1er juillet aux touristes vaccinés contre le Covid-19 de séjourner, sans effectuer de quarantaine, 14 jours à Phuket (sud) avant de pouvoir circuler librement dans le reste du pays.

Vaccination imposée chez Morgan Stanley

La banque Morgan Stanley a décidé d'imposer non seulement à ses employés mais aussi à ses sous-traitants, ses clients et ses visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Les employés ont jusqu'au 1er juillet pour dire s'ils sont ou non vaccinés, sans avoir à présenter de preuves.

Plus de 3,88 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.884.538 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.828 décès. Le Brésil, qui compte 507.109 morts, est suivi par l'Inde (390.660), le Mexique (231.505) et le Pérou (190.906).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

