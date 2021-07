Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Quatre milliards de doses administrées dans le monde

Plus de quatre milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP réalisé jeudi à 09H00 GMT à partir de sources officielles.

Quatre doses sur dix (1,6 milliard) l'ont été en Chine. L'Inde (451 millions) et les Etats-Unis (343 millions) complètent le podium en valeur absolue.

Mais rapporté à la population, les Emirats arabes unis, qui ont administré 168 doses (premières et deuxièmes) pour 100 habitants, sont en tête. L'Uruguay (137) et Bahreïn (134) se classent deuxième et troisième.

Le variant Delta se propage en Chine

La dernière flambée, limitée, de Covid-19 en Chine s'étend désormais à plusieurs provinces, y compris à Pékin, ont annoncé jeudi les autorités, confrontées à la propagation de la souche Delta.

La contagion a touché 171 personnes dans la province du Jiangsu, limitrophe de Shanghai, et a gagné au moins quatre autres provinces.

La majorité des personnes contaminées avaient déjà été vaccinées, selon les autorités du Jiangsu, soulevant des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins chinois contre ce variant.

AstraZeneca: 1 md de dollars engrangés au 1er semestre

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a annoncé jeudi que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier semestre, et relevé ses prévisions.

Ce chiffre correspond à la livraison d'environ 319 millions de doses dans le monde, que le groupe vend à prix coûtant sans profit.

Recherche: financements sous dimensionnés en France

Les financements accordés à la recherche publique en France pour lutter contre la pandémie ont été "nettement en retrait" par rapport à d'autres pays et "trop dispersés pour répondre aux enjeux de la crise", a estimé jeudi la Cour des comptes.

Entre janvier 2020 et mars 2021, "le montant total des ressources affectées à la recherche publique française sur le Covid-19 s'élève à 530,17 millions d'euros, fonds européens compris, alors que l'Allemagne a mis environ 1,5 milliard d'euros sur la table, et le Royaume-Uni 1,3 milliard.

Airbus voit son activité redécoller

En dépit de la crise sanitaire qui continue de frapper le secteur aérien, l'avionneur européen Airbus a publié jeudi un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros après deux semestres dans le rouge, à la faveur d'importantes livraisons d'avions comparées à 2020.

Retour dans le vert également pour le géant français de l'hôtellerie Accor qui a publié un bénéfice net de 67 millions d'euros au titre du premier semestre, après une perte nette de 1,51 milliard d'euros un an plus tôt.

Nicaragua: 24 ONG dissoutes

Le Parlement du Nicaragua a retiré le statut juridique de 24 organisations de la société civile, la plupart dans le domaine médical, les accusant d'enfreindre la réglementation mais ces entités dénoncent des représailles pour leurs critiques sur la gestion de l'épidémie.

Plus de 4,19 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4.190.383 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (611.801), devant le Brésil (553.179), l'Inde (422.662), le Mexique (239.616) et le Pérou (196.138).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

