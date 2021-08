Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

1,63 million de vaccins Moderna suspendus au Japon pour anomalie

Le Japon a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin de la biotech américaine Moderna contre le coronavirus, après des signalements de la présence d'impuretés dans trois lots distribués dans le pays.

Le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui importe et distribue au Japon le vaccin de Moderna, a déclaré dans un communiqué avoir reçu "des signalements de plusieurs centres de vaccination, selon lesquels des corps étrangers ont été découverts dans des tubes de vaccin scellés venant de lots spécifiques".

Vaccins: la protection baisse au bout de six mois (étude)

La protection contre le coronavirus conférée par les vaccins de Pfizer/Biontech et d'Oxford/AstraZeneca diminue notablement au bout de six mois, indique mercredi une étude britannique, plaidant selon ses auteurs en faveur de campagnes de rappels.

J&J AFFIRME QU'UN RAPPEL RENFORCE LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR SON VACCIN

L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson a affirmé mercredi qu'une deuxième dose de son vaccin contre le Covid-19 renforçait l'immunité conférée par la première -- et jusqu'ici unique -- injection.

Lors de deux essais cliniques dont les résultats n'ont pas encore été soumis à la communauté scientifique, la dose supplémentaire a généré des niveaux d'anticorps neuf fois supérieurs à ceux observés quatre semaines après une première dose, a indiqué J&J dans un communiqué.

Masque à partir de six ans, et distance de 1,20m pour la rentrée scolaire espagnole

Masque obligatoire dès l'âge de six ans, espace de 1,20 mètre entre les pupitres, maximum de classes en présentiel: le ministère espagnol de l'Education a appelé mercredi à ne "pas baisser la garde" face à la pandémie pour la rentrée scolaire 2021.

Actuellement, 61% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin en Espagne et 16% sont entièrement vaccinés.

Origines du Covid-19: recherche "au point mort" (experts OMS)

La recherche des origines du Covid-19 "est au point mort" et il est urgent de la reprendre, car plus le temps passe plus elle est difficile à mener, avertissent les experts auteurs dans un rapport sur le sujet pour l'OMS.

YouTube défend sa modération de la désinformation, notamment sur le Covid-19

YouTube a indiqué mercredi avoir retiré plus d'un million de vidéos contenant de la "désinformation dangereuse sur le coronavirus" depuis le début de la pandémie, au moment où les réseaux sociaux sont accusés de contribuer à la propagation d'idées trompeuses sur le Covid-19 et les vaccins.

La plateforme vidéo de Google a défendu ses techniques de modération des contenus, en insistant sur la priorité donnée aux sources légitimes et fiables, comme l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Delta pénalise ses employés non-vaccinés

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines va pénaliser à compter du 1er novembre ses employés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 en leur faisant payer une surcharge de 200 dollars par mois sur leur assurance santé, a annoncé le PDG Ed Bastian dans un memo interne mercredi.

La saison touristique "sauvée" en France

Le secrétaire d'État français au Tourisme a estimé mercredi que la saison touristique estivale française avait été "sauvée" en dépit d'une reprise de l'épidémie.

Parmi les Français partis en vacances, 85% sont restés sur le territoire contre 75% en 2019, a-t-il rappelé, soulignant la "très belle performance des campings et des gîtes".

Guadeloupe: confinement prolongé jusqu'au 19 septembre, rentrée en distanciel le 13

Le confinement est prolongé jusqu'au 19 septembre en Guadeloupe pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, a annoncé mercredi le préfet de région Alexandre Rochatte, lors d'une conférence de presse.

Plus de 4,45 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.451.888 de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 630.816 décès, devant le Brésil (576.645), l'Inde (435.758), le Mexique (254.466) et le Pérou (197.944).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

