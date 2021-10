Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La Nouvelle-Zélande révise sa stratégie

La Première ministre néo-zélandaise a reconnu lundi que sa stratégie "zéro Covid" n'avait pas permis d'enrayer la propagation du virus à Auckland et qu'une nouvelle approche s'imposait face au nouveau variant Delta. "L'élimination du virus était importante parce que nous n'avions pas de vaccin, maintenant nous en avons, donc nous pouvons commencer à changer la façon dont nous faisons les choses", a déclaré Jacinda Ardern. Le confinement d'Auckland, en vigueur depuis sept semaines, sera donc assoupli même si le nombre de nouveaux cas ne baisse pas, a-t-elle dit.

L'archipel de cinq millions d'habitants n'a enregistré que 27 morts depuis le début de la pandémie. Pendant des mois, le pays a été protégé par de strictes mesures aux frontières qui ont permis aux Néo-Zélandais de mener une vie quasi-normale.

Le tourisme mondial relève la tête

Le tourisme mondial a relevé la tête en juillet, grâce à l'avancée de la vaccination et à de moindres restrictions, mais reste encore très loin de ses niveaux d'avant la pandémie, a indiqué lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). En juillet, 54 millions de touristes internationaux ont été recensés à travers le monde, le chiffre le plus élevé enregistré depuis avril 2020, au début de la crise sanitaire. Mais ce chiffre reste encore très éloigné des 164 millions de juillet 2019.

Le carnaval de Rio sans restrictions en 2022?

Le maire de Rio a promis dimanche de tout faire pour une édition 2022 du carnaval sans distanciation sociale, tablant sur une vaccination anti-Covid qui sera alors bien en place, après une édition 2021 annulée pour cause de pandémie.

Fin du masque en primaire dans 47 départements français

Les élèves français des cinq années de l'école primaire (6-11 ans) n'ont plus à partir de lundi à porter le masque dans les 47 départements les moins touchés par le Covid-19 en France qui compte 101 départements au total. Depuis juin, la tranche 12-17 ans a par ailleurs droit à la vaccination si elle le souhaite et désormais, deux tiers des enfants concernés y ont eu recours, selon les autorités.

Contrairement aux adultes non vaccinés, les mineurs pourront continuer à bénéficier de tests PCR gratuits après le 15 octobre. La vaccination des mineurs reste l'objet de débats scientifiques au vu du risque très faible de développer une forme grave du Covid-19 dans cette tranche d'âge.

Près de 4,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4'798'207 de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 701'176 décès, suivis par le Brésil (597'948), l'Inde (448'997) et le Mexique (278'801).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

afp/vj