Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'Italie va lever des restrictions

Le gouvernement italien a décidé mercredi d'alléger plusieurs restrictions anti-Covid, notamment dans les écoles, le Premier ministre Mario Draghi promettant de "poursuivre dans les semaines à venir la politique de réouverture" dans la péninsule.

Parmi les mesures adoptées en conseil des ministres figure notamment la fin de l'enseignement à distance pour les élèves du primaire et du secondaire vaccinés ou guéris, quel que soit le nombre d'élèves positifs dans leur classe.

Dans le domaine du tourisme, le gouvernement a aussi décidé que les visiteurs venant de pays dont le règles vaccinales sont différentes de celles en vigueur en Italie pourraient accéder avec un simple pass sanitaire (pour lequel suffit un test négatif) aux hôtels et restaurants ainsi qu'à tous les endroits où un pass vaccinal est normalement exigé.

Foot: le Covid a coûté 7 milliards d'euros aux clubs (UEFA)

La pandémie de coronavirus a coûté 7 milliards d'euros en deux saisons au football européen, affirme l'UEFA dans un rapport publié jeudi, où elle constate un net recul du marché des transferts pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021.

Selon l'instance européenne du football, les clubs ont fait face à un manque à gagner de 4 milliards d'euros sur 2019-2020, et 3 milliards sur l'exercice suivant, après vingt ans de croissance ininterrompue.

En cause, des revenus de billetterie en net recul à cause des stades vides (avec 4,4 milliards d'euros de pertes de recettes), des activités commerciales et de sponsoring en diminution (une projection de 1,7 milliard d'euros de baisse) et des droits TV également légèrement impactés (0,9 milliard).

Réouverture progressive des frontières en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande ne rouvrira pas totalement ses frontières avant octobre, a annoncé jeudi Jacinda Ardern, Première ministre de cet archipel ayant l'une des réglementations anti-Covid les plus draconiennes au monde.

Mme Ardern a dévoilé un plan en cinq étapes visant à rétablir les relations de la Nouvelle-Zélande avec le reste de la planète. La première sera la fin de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie.

L'armée de terre américaine renverra les soldats refusant le vaccin

L'armée de Terre américaine a annoncé mercredi, près de trois mois après l'US Navy, qu'elle allait commencer à renvoyer à la vie civile les soldats refusant la vaccination obligatoire contre le Covid-19.

"Des soldats non-vaccinés présentent un risque pour nos forces armées et compromettent notre niveau de préparation", a souligné dans un communiqué la secrétaire à l'armée de Terre, Christine Wormuth.

Plus de 3000 soldats pourraient ainsi être renvoyés à la vie civile, selon le communiqué de l'armée de Terre, qui comptait 482'000 militaires en service actif fin 2021.

Certificats de vaccination non obligatoires pour les Tchèques

Les Tchèques n'auront plus à présenter de certificats de vaccination dans les restaurants ou pour participer à des événements culturels et sportifs à partir de la semaine prochaine, malgré un pic d'infections au Covid-19, a annoncé mercredi le Premier ministre.

"Le gouvernement annulera l'obligation de présenter un certificat de vaccination ou une preuve de guérison pour entrer dans les restaurants, les événements culturels, sportifs et similaires à partir du 9 février", a déclaré le Premier ministre Petr Fiala à la presse.

Il a ajouté que la population devraient toujours porter un masque à l'intérieur et que le nombre de participants aux manifestations collectives serait limité.

Le Mexique passe le cap des 5 millions de contaminations

Les cas de contamination ont dépassé la barre des cinq millions de personnes, avec 5'027'870 cas depuis le début de l'épidémie, a annoncé mercredi le secrétariat à la Santé.

Dans le même temps, le pays a enregistré 573 nouveaux décès en 24 heures, pour un total de 307'493, selon la même source.

Plus de 5,67 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5'671'154 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (894'174), devant le Brésil (628'960), l'Inde (497'975) et la Russie (332'012).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

