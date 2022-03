Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde 02/03/2022 | 06:31 Envoyer par e-mail :

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Zéro mort en deux jours en Afrique du Sud L'Afrique du Sud n'a enregistré aucun décès lié au Covid en 48 heures, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays. La dernière fois que le pays, officiellement le plus touché d'Afrique, n'avait aucun mort du Covid-19 à déplorer remonte au 12 mai 2020. Le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola, le Mozambique et l'Eswatini n'ont signalé aucun décès lié au Covid sur les dernières 24 heures, mais ces pays bénéficient d'un suivi santé moins développé que celui de l'Afrique du Sud. L'Angleterre renonce au vaccin obligatoire pour les soignants Le gouvernement britannique a renoncé mardi à mettre en place l'obligation vaccinale prévue début avril en Angleterre pour les soignants du service public de santé, justifiant ce retour en arrière par une population désormais mieux vaccinée et un variant moins dangereux. Elizabeth II reprend ses engagements officiels La reine Elizabeth II a repris mardi ses engagements officiels après avoir manqué plusieurs événements la semaine dernière car elle était atteinte du Covid-19, a annoncé le palais de Buckingham. La santé de la monarque de 95 ans, testée positive au virus le 20 février, avait suscité l'inquiétude. Mais elle se porte désormais assez bien pour s'entretenir en vidéoconférence avec les nouveaux ambassadeurs du Tchad et de la principauté d'Andorre, du château de Windsor où elle réside. Vaccin: Valneva obtient sa première autorisation Le laboratoire franco-autrichien Valneva a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence au Bahreïn pour son vaccin contre le Covid-19, ce qui représente la première autorisation pour son sérum qui utilise la technologie éprouvée du virus inactivé, a-t-il annoncé mardi. Valneva prévoit de livrer les premiers lots au Bahreïn à la fin du mois de mars. La Chine affaiblie face au virus (expert) La stratégie du zéro Covid suivie par la Chine place le pays le plus peuplé du monde en position de faiblesse face au virus, estime un expert chinois, dans un article qui tranche avec la ligne officielle de Pékin. La Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois à la fin de 2019, est l'un des derniers pays à suivre une politique de tolérance zéro à l'égard de l'épidémie. Sur deux ans, son bilan officiel fait état seulement d'un peu plus de 100.000 cas de contamination, dont 4.636 mortels. Le Premier ministre australien à l'isolement Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mardi être positif au Covid-19 et s'isoler à domicile pour continuer à gérer les conséquences des énormes inondations qui frappent la côté est du pays. M. Morrison a dit présenter des symptômes similaires à ceux de la grippe, après un test PCR positif ce mardi. Près de 6 millions de morts La pandémie a fait officiellement au moins 5.952.685 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 433 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11h GMT. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (950.481), devant le Brésil (649.333) et l'Inde (514.023). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. afp/jh

