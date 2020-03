Coronavirus : les banques mettent en oeuvre le plan d'urgence économique

La profession salue les annonces du Président de la République sur le plan d'urgence économique. Les banques, dans tous leurs métiers et notamment au travers des réseaux bancaires, sont parfaitement en ligne avec celles-ci et totalement mobilisées et ont rappelé à l'ensemble de leurs conseillers l'importance d'accompagner au mieux leurs clients professionnels, entrepreneurs et entreprises. Dans un esprit d'union nationale, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs se mettent en situation d'appliquer les mesures indiquées hier soir par le Président de la République.

De manière pratique, afin de répondre au mieux à l'urgence économique et dans le respect des règles de confinement prises par les Pouvoirs publics, les banques recommandent à leurs clients de limiter le plus possible leurs déplacements, les clients sont invités à privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone ou via les plateformes dédiées. Au quotidien, l'essentiel des opérations bancaires peuvent être accomplies à distance ou via les automates.

Par ailleurs, sauf cas de force majeure, les agences bancaires resteront ouvertes au maximum et les collaborateurs répondront à leur mission de services essentiels. Les amplitudes horaires seront adaptées le cas échéant pour assurer le service. Enfin, l'alimentation des réseaux de DAB est assurée. Les infrastructures de moyens de paiements sont totalement opérationnelles.

Pour Frédéric Oudéa, Président de la FBF : ' Avec les dispositions annoncées par le Président de la République et la Présidente de la Banque centrale européenne, les banques françaises, fortes de leur solidité, sont particulièrement bien armées pour répondre aux besoins de l'ensemble de leurs clients professionnels, entrepreneurs et entreprises quelles que soient leurs tailles face aux impacts de la crise sanitaire. Je veux assurer tous nos clients de la mobilisation de l'ensemble des réseaux bancaires français qui déploieront tous les moyens à leur disposition. Nous serons là pour tous ! Je tiens également à remercier, au nom de tous mes collègues du comité exécutif de la FBF, l'ensemble des banquières et banquiers pour leur dévouement exceptionnel, en étant le relais opérationnel de toutes les décisions prises et en permettant la continuité de nos activités au service de nos clients.'