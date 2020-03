Coronavirus: les hôpitaux doivent annoncer leurs places en soins intensifs

Berne (awp/ats) - Les hôpitaux et les cliniques doivent dès à présent annoncer le nombre de lits en soins intensifs disponibles pour des patients atteints du coronavirus. Le Département de la protection de la population (DDPS) a mis sur pied vendredi un nouveau système de déclaration.

Les établissements sont tenus d'annoncer toutes les places d'isolement, en soins intensifs et disposant de respirateur artificiel pour les enfants et les adultes, informe le DDS sur son site Internet.

Selon la Société suisse de médecine intensive, la Suisse dispose actuellement de 82 stations de soins intensifs reconnues. Entre 950 et 1000 lits, dont 800 à 850 sont équipées de respirateurs artificiels, y sont disponibles. Entre 400 et 450 lits sont également disponibles dans des stations d'observation.

Le DDPS a par ailleurs informé par écrit les cliniques qu'elles devaient augmenter leur capacité. Il leur suggère de repousser les opérations non vitales, d'envoyer les patients plus rapidement en réhabilitation ou de les laisser rentrer chez eux plus tôt.

ats/al