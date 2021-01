Coronavirus: les pays pauvres encore largement exclus de la course aux vaccins

Paris (awp/afp) - Les pays riches se taillent la part du lion dans la course à la vaccination antiCovid, avec près de 70% des doses administrées dans le monde, alors qu'aucun pays pauvre n'a encore démarré de campagne de masse.

Les premiers "déploient des vaccins tandis que les pays les moins développés du monde regardent et attendent, alertait lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dénonçant le "nationalisme vaccinal".

Un constat confirmé par les données compilées par l'AFP.

Quasi-monopole des pays riches

Sur plus de 69 millions de doses injectées dans le monde, au moins 47,5 millions, soit 69%, l'ont été dans des pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale), selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 16H00 GMT.

La Banque mondiale classe les pays en quatre groupes: "faible revenu" (moins de 1.036 dollars annuels par tête), "revenu intermédiaire de la tranche inférieure" (entre 1.036 et 4.045), "de la tranche supérieure" (entre 4.046 et 12.535) et "revenu élevé" (plus de 12.535).

Quarante-neuf pays à "revenu élevé", essentiellement situés en Amérique du Nord, en Europe et dans le Golfe, ont déjà lancé leur campagne de vaccination.

Parmi eux, Israël, dont 31% de la population a reçu au moins une dose, mène la danse. Le Royaume-Uni (environ 10% de sa population) et les Etats-Unis (près de 6% de leur population) sont également dans le peloton de tête.

En comparaison, seulement 15 pays à "revenu intermédiaire de la tranche supérieure" (la Chine, la Turquie, la Russie ou encore le Brésil) ont commencé à vacciner. Ils ont administré au moins 19,7 millions de doses (28% du total), un chiffre toutefois sous-estimé, la Chine (15 millions de doses) et la Russie (1 million) n'ayant pas actualisé leurs données depuis plus d'une semaine.

Au total, les pays à "revenu élevé" ou à "revenu intermédiaire de la tranche supérieure" concentrent 97% des doses.

Les pays pauvres patientent

Les 3% restants ont été administrées en Inde (plus de 2 millions de doses), qui était jusqu'à récemment le seul pays de sa catégorie ("revenu intermédiaire de la tranche inférieure") à avoir démarré sa campagne de vaccination, rejoint seulement dimanche par l'Egypte.

Aucun pays à "faible revenu" n'a démarré de campagne de masse. Dans cette catégorie, la Guinée, qui a vacciné quelques dizaines de personnes dans le cadre d'une phase pilote, fait figure de pionnière.

L'OMS et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) ont mis sur pied le mécanisme Covax pour fournir des doses aux pays défavorisés, mais aucune dose n'a encore été distribuée. Des milliards de dollars manquent pour espérer atteindre l'objectif de fournir des doses à 20% de la population des pays participants d'ici la fin de l'année.

afp/rp