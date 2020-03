Coronavirus: les réunions d'avril du FMI et de la Banque mondiale en virtuel

Washington (awp/afp) - Les réunions d'avril du FMI et de la Banque mondiale, qui drainent habituellement des dizaines de milliers de personnes à Washington, se tiendront cette année sous un "format virtuel" en raison du coronavirus, ont annoncé les responsables des deux institutions dans un communiqué commun.

"Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de santé liées au virus, la direction du FMI et de la Banque mondiale ainsi que leurs conseils d'administration sont convenus de mettre en oeuvre un plan conjoint pour adapter les réunions de printemps 2020 (..) sous un format virtuel", ont déclaré Kristalina Goergieva, directrice générale du Fonds monétaire international et David Malpass, président de la Banque mondiale, cités dans le texte.

Les deux dirigeants soulignent être "profondément préoccupés par l'évolution de la situation du coronavirus et la tragédie humaine qui l'entoure".

"Notre objectif est de servir efficacement nos membres tout en garantissant la santé et la sécurité des participants et du personnel des réunions de printemps", ont-ils également commenté.

Au cours de ces réunions, le FMI et la Banque mondiale publient et présentent leurs prévisions actualisées de croissance de l'économie mondiale.

Délégations des pays membres des institutions, économistes, journalistes participent à de nombreuses conférences de presse, séminaires et débats sur une multitude de thématiques.

En marge de ces événements se tient également la réunion du G20.

C'est aussi l'occasion pour les pays membres de se retrouver et d'échanger en personne sur le fonctionnement de ces institutions.

"Nous restons pleinement déterminés à maintenir un dialogue productif avec nos parties prenantes et tirerons pleinement parti de nos capacités de connexion informatique et virtuelle pour tenir nos consultations politiques essentielles avec les membres", ont souligné Kristalina Goergieva et David Malpass.

Ils ajoutent qu'ils continueront "à partager les analyses" du FMI et de la Banque mondiale.

"Avec ce format adapté, nous sommes convaincus que nos pays membres seront en mesure de s'engager efficacement sur les questions économiques mondiales urgentes lors de ces réunions de printemps", ont-ils conclu.

Outre les réunions de printemps, les institutions de Bretton Woods tiennent des réunions d'automne, en octobre.

Cette année, les réunions de printemps se tiennent mi-avril.

