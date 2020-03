Coronavirus: les superviseurs européens allègent les contraintes sur les banques

Paris (awp/afp) - Les gendarmes européens de la finance ont annoncé jeudi diverses mesures pour alléger les contraintes réglementaires imposées aux banques en 2020, afin de leur permettre de se concentrer sur les conséquences de la pandémie de Covid-19.

"L'épidémie de Covid-19 et sa propagation mondiale depuis février a généré des défis immédiats significatifs pour la société et des risques pour les perspectives économiques", s'inquiète l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans un communiqué publié jeudi.

"Bien que les retombées à long terme du choc économique ne puissent encore être quantifiées, celui-ci va probablement ralentir l'activité économique", ajoute l'autorité.

Dans ce contexte, le superviseur a finalement décidé de remettre à 2021 une batterie de tests de résistance bancaire, lancés fin janvier et dont le résultat devait être dévoilé le 31 juillet.

Cette décision "permettra aux banques de se concentrer sur leur coeur d'activité et d'en assurer la continuité, et notamment le soutien à leurs clients".

Pour 2020, l'ABE mènera "un exercice de transparence supplémentaire à l'échelle de l'Union Européenne afin de fournir aux acteurs du marché des informations actualisées sur les expositions des banques et la qualité de leurs actifs".

En outre, elle recommande aux superviseurs nationaux "de planifier leurs activités de surveillance, y compris les inspections sur place, de manière pragmatique et souple, et de reporter éventuellement celles qui sont jugées non essentielles".

La Banque centrale européenne a de son côté autorisé jeudi les banques de la zone euro à exercer leur activité temporairement en-dessous de certaines exigences de fonds propres et de liquidité en vigueur.

Cette décision devrait être renforcée par un assouplissement prochain de certaines exigences de capital fixées, au niveau des États-membres de la zone euro, par les superviseurs nationaux, ajoute la banque centrale, qui discute par ailleurs avec les banques de mesures individuelles.

"Ces mesures offrent un allègement significatif de capital pour les banques en soutien à l'économie. Il est attendu des banques qu'elles utilisent les effets positifs liés à ces mesures pour soutenir l'économie, et non pour augmenter la distribution de dividendes ou les rémunérations variables", met toutefois en garde la BCE.

afp/rp