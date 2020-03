Coronavirus: les tests de résistance bancaire de l'UE reportés à 2021

Paris (awp/afp) - L'Autorité bancaire européenne (ABE) a annoncé jeudi le report en 2021 des tests de résistance bancaire initialement prévus cette année, ceci afin de permettre aux établissement bancaires de se concentrer sur les conséquences de l'épidémie mondiale de Covid-19.

Cette décision "permettra aux banques de se concentrer sur leur coeur d'activité et d'en assurer la continuité, et notamment le soutien à leurs clients. Pour 2020, l'ABE mènera un exercice de transparence supplémentaire à l'échelle de l'Union Européenne afin de fournir aux acteurs du marché des informations actualisées sur les expositions des banques et la qualité de leurs actifs", a souligné l'institution.

afp/rp