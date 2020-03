Coronavirus : mieux vaut être jeune et en bonne santé

Examinons tout d'abord les données internationales disponibles. Pour une vision globale, nous ne saurions trop vous conseiller l'outil de l'Université John Hopkins. Il s'appuie sur les sources précitées.

Nous avons listé dans le tableau qui suit les dix pays les plus touchés à ce jour avec les taux de mortalité constatés.

Les données chinoises sont les plus profondes puisqu'elles portent sur plus de 80 000 personnes. A l'inverse, les données sont plus difficiles à interpréter pour Singapour ou les Etats-Unis. Il ressort d'une simple observation que le taux de mortalité entre l'Italie et la Corée du Sud est très différent. C'est l'importance du taux italien (supérieur à celui de l'Iran) qui interpelle, plus que la faiblesse de celui de la Corée. A ce stade, nous n'avons pas trouvé de justification suffisamment crédible à cette situation.

Dans les pays qui comptent moins d'un millier de cas, le taux de mortalité est le plus élevé aux Etats-Unis, mais sur un nombre de personnes contaminées peu significatif. En Allemagne, où le nombre de cas est proche de celui de la France, aucune victime n'est encore à déplorer. Ces chiffres sont appelés à croître à mesure que les Etats vont améliorer le recensement et la prise en charge des patients.

Quelles sont les statistiques officielles ?

La meilleure étude disponible pour l'heure sur un vaste panel provient de Chine. Elle a été publiée mi-février sur la base d'un peu moins de 45 000 personnes contaminées. En voici les principaux enseignements :

Le taux de mortalité global du panel ressortait à ce moment-là à 2,3%, dont : 14,8% chez les plus de 80 ans 1,3% chez les plus de 50 ans 0,4% chez les plus de 40 ans 0,2% chez les 10 à 39 ans

Les jeunes sont moins touchés que les autres, voire beaucoup moins : 2,4% des cas signalés ont moins de 18 ans Au 17 février, un seul décès avait été signalé chez les moins de 18 ans

Les femmes sont légèrement moins touchées que les hommes : Environ 53% des personnes infectées sont des hommes Le taux de mortalité est en revanche bien supérieur chez les hommes (2,8%) que chez les femmes (1,7%).

Les personnes qui ont une maladie par ailleurs sont nettement plus à risque : Le taux de mortalité chez les patients chinois qui n'avaient pas d'autre maladie déclarée était de 0,9% Ce taux montre à environ 6% chez les patients souffrant de problèmes comme une maladie respiratoire, d'hypertension ou d'un cancer. Ce taux monte à 7,3% pour les personnes atteintes de diabète Ce taux monte à 10,5% chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire.



Que faut-il en conclure ? Pas grand chose pour le moment, si ce n'est qu'il faut garder son sang-froid, sur les marchés et ailleurs, car les cas de contamination vont s'accroître dans les pays qui n'en sont qu'au début de l'épidémie. L'Italie et la Corée sont scrutées de près car le monde veut connaître la capacité de grandes économies modernes, avec des systèmes de santé avancés, à juguler la propagation du coronavirus.

