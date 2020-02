Bourse de Paris : Coronavirus, peur sur Wall Street

En revanche, l'indice large S&P500 et le Dow Jones ont poursuivi leur décrue à Wall Street. Le rebond de la place américaine a été avorté lorsque Donald Trump a pris la parole pour une conférence de presse lors de laquelle il a reconnu qu'il y a une probabilité pour que la situation empire aux États-Unis, tout en réaffirmant que le pays est bien préparé. Il a désigné son vice-président Mike Pence comme responsable de la lutte contre l'épidémie.

Partout dans le monde, les autorités déploient leurs plans de crise, sans pour autant verrouiller, à ce stade, leurs frontières. Emmanuel Macron a même le droit de se rendre à Naples pour un sommet franco-italien destiné à rabibocher les deux voisins. Les entreprises, elles, préviennent que leurs résultats seront affectés par la situation. Dernier avertissement hautement symbolique, celui de Microsoft, qui vend moins de licences car l'approvisionnement en matériel informatique est perturbé. A une autre échelle et dans un autre domaine, le français Seb, largement implanté en Chine, se retrouve lui aussi affecté. Ce n'est qu'un début : des centaines d'avertissements suivront.

La baisse n'est pas terminée car les zones d'incertitudes sont encore trop nombreuses et les réactions trop exacerbées. La Bourse de Sao Paulo a perdu 7% après la révélation du 1er cas d'infection au Brésil. Je l'écrivais hier, les banques centrales vont revenir sur le devant de la scène. Mais la question de leur efficacité dans ce type de crise se pose. Prenons un scénario plausible : la Fed baisse ses taux d'un quart de point dans les semaines à venir pour envoyer un signal positif aux acteurs économiques. Cette mesure ne soignera personne et ne permettra pas de relancer les chaînes d'approvisionnement, dont la désorganisation constitue à l'heure actuelle la principale menace pour l'économie (même si la Chine redémarre).

Ce matin, les indicateurs avancés sont fortement baissiers, entraînés par les "futures" de Wall Street, dont la baisse a été accentuée par la révélation d'un premier cas sans lien évident avec l'étranger aux Etats-Unis. Le discours de Donald Trump a fait prendre conscience aux Américains que leur pays sera lui aussi affecté par l'épidémie (la pandémie ?).

Les temps forts économiques du jour

Côté statistiques, la masse monétaire M3 de janvier en zone euro sera connue à 10h00, avant une série d'indicateurs aux Etats-Unis. Les commandes de biens durables, une nouvelle lecture du PIB du 4e trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), puis les chiffres de l'immobilier ancien (16h00).

L'euro poursuit sa remontée à 1,0911 USD. L'once d'or remonte à 1650 USD. Le baril poursuit sa décrue, sous les 48 USD pour le WTI et à 52,64 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 1,3%. Le Bitcoin recule encore à 8700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 10 EUR.

bioMérieux : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 76 à 82 EUR.

DSV : MainFirst passe de neutre à achat en visant 780 DKK.

Electricité de France : CaixaBank passe de conserver à acheter en visant 16,01 EUR.

Hennes & Mauritz : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 225 SEK.

Inditex SA : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 34 EUR.

Marks & Spencer : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 160 GBp.

Lufthansa : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 15 EUR.

Orior : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 CHF.

Ryanair : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 14 EUR.

Solvay : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 97,90 à 91,60 EUR.

Thales : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 119,30 à 118 EUR.

Vallourec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,75 à 2,15 EUR.

Wolters Kluwer : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 70 EUR.

L’actualité des sociétés

Air France-KLM fait le dos rond et réduit ses dépenses au maximum pour limiter les effets de la crise. La justice néerlandaise a rejeté mercredi la demande de Vivendi de suspendre le projet de Mediaset de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie. Arkema renouvelle le mandat d'administrateur de Thierry le Hénaff. 2CRSi avertit à cause du coronavirus. Novastep (Amplitude Surgical) signe un contrat de distribution aux Etats-Unis. Pharmagest référencé par la centrale d'achat du RESAH. Abivax inclut le premier patient dans la phase I/II avec ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire aux États-Unis. TechnipFMC, Arkema, Valneva, Groupe Seb, Eiffage, Vilmorin, Robertet, Prodways, Bilendi, Groupe Gorgé, ECA, Ekinops, Bourrelier, Ramsay Générale de Santé, Ipsos et FNAC Darty ont notamment publié leurs comptes.

Nokia serait en train de réfléchir à son avenir en explorant plusieurs options, selon les informations obtenues par Bloomberg, notamment des cessions voire un adossement ou un rapprochement, le nom d'Ericsson étant évoqué. Après Apple et HP Inc, c'est au tour de Microsoft d'être rattrapé par le coronavirus avec un avertissement sur les objectifs, tandis que Marriott s'attend aussi à un impact sur son activité. L Brands prend une charge de 700 M$ sur la vente de sa division lingerie en difficultés Victoria's Secret. Standard Chartered, inquiet de l'impact du virus, va racheter 500 M$ d'actions. La coentreprise espagnole entre Denso Corp et Fujitsu dans les équipements audio pour automobiles va cesser sa production faute d'approvisionnement en composants depuis la Chine. Facebook va bloquer les publicités douteuses sur le coronavirus. Le chinois CATL (Contemporary Amperex) cherche à lever l'équivalent de 2,85 Mds$ pour financer ses projets dans les batteries. Une fusillade fait six victimes, dont le tireur, au siège du brasseur Molson Coors à Milwaukee.

Ça publie. Anheuser-Busch Inbev, British American Tobacco, Bayer, VMWare, Safran, Reckitt, Baidu, Engie, LafargeHolcim, Adyen, Ferrovial, Saint-Gobain, Veolia, Carrefour et une floppée d'autres.