Bourse de Paris : Coronavirus, peur sur l'économie

On a entendu tout et son contraire au sujet des conséquences de l'épidémie de coronavirus. Depuis ce weekend, des populations très peu concernées jusque-là se retrouvent au centre de la crise. Le Nord de l'Italie tremble et avec lui le reste de l'Europe. "Je préférais la guerre au Vietnam à la guerre en Iran parce qu'elle était plus loin", ironisait Coluche dans les années 80. Le mécanisme à l'œuvre est identique : la prise de conscience des populations est souvent fonction de la distance kilométrique entre la menace et elles. La semaine dernière, l'accroissement des cas en Corée du Sud avait déjà inquiété. L'irruption du coronavirus en Italie valide les craintes d'une pandémie, même si Rome a pris des mesures rapides pour tenter de circonscrire le problème.

Plus prosaïquement, les Etats vont être tentés d'accroître leurs niveaux d'alerte (France par exemple depuis hier) ou de contrôle de la circulation des personnes (Italie). Economiquement, les chaînes d'approvisionnement de plusieurs secteurs sont déjà très tendues. Des pans entiers de l'économie chinoise vont devoir être soutenus financièrement. Et les multinationales seront nécessairement affectées davantage que ce qui était redouté (cf. Apple et son avertissement sur objectifs). Les analyses de ce type fleuriront cette semaine, mais la visibilité sur suite des événements reste très mauvaise. Espérons juste que les surréactions propres à l'Epoque seront limitées. On peut toujours rêver.

Ce matin, les indicateurs avancés évoluent dans le rouge vif. Les investisseurs ont abandonné leur attitude béate face au coronavirus.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs aujourd'hui, ce qui mettra d'autant plus en avant d'indice allemand Ifo du climat des affaires (10h00 : consensus 95). Le marché japonais est fermé pour un jour férié.

L'euro est remonté à 1,0822 USD. L'once d'or reste ferme à 1661 USD. Le pétrole se stabilise après être reparti en arrière, avec un baril de Brent à 57 USD et un baril WTI à 52,13 USD. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 1,47% sur 10 ans. Le Bitcoin reprend du terrain à 9932 USD.

Les principaux changements de recommandations

BNP Paribas : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 54,20 à 62 EUR.

British American Tobacco : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 4700 à 4600 GBp.

Deutsche Telekom : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 12,10 à 14 EUR.

Fevertree : Liberum reprend le suivi à l'achat en visant 1675 GBp.

Galapagos : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 à 225 EUR.

NMC Health : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 1300 à 500 GBp.

PureTech : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 475 GBp.

Randstad : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 60,50 EUR.

Rentokil : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 620 GBp.

Swedish Match : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 317 à 364 SEK.

Swiss Re : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 98 à cent un franc.

TLG Immobilien : J.P. Morgan reprend le suivi à neutre en visant 33 EUR.

Valora : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 350 à 340 CHF.

Zurich Insurance : Julius Baer reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 360 380 CHF.

L’actualité des sociétés

Total lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. Air France-KLM a prévu d'assurer quasiment tous ses vols régionaux malgré la grève chez Hop! lundi. CNP Assurances fait évoluer son comité exécutif. Le comité consultatif de la FDA se réunira le 15 mai pour discuter de la demande de licence de produit biologique de DBV Technologies pour Viaskin Peanut. Recylex n'a toujours pas réussi à finaliser les négociations avec les créanciers de sa filiale allemande, et obtient un délai jusqu'à la fin du mois de mai, avec une nouvelle ligne de survie accordée par Glencore. EURO Ressources a publié ses comptes.

eBay confirme avoir entamé une réflexion stratégique sur l'avenir de ses petites annonces. Intuit serait proche d'un rachat de Credit Karma pour 7 Mds$ en titres et en numéraire. Warren Buffet s'est employé à rassurer les investisseurs de Berkshire Hathaway sur le parcours de l'action. Boeing se démène pour proposer des aides financières et techniques aux compagnies aériennes pour la reprise des vols du B737MAX, pour essayer de redorer son blason. Barclays prépare la succession de son CEO, Jes Staley, pour 2021, selon le Financial Times. Wells Fargo paie une facture de 3 Mds$ pour éteindre une action en justice dans l'affaire des faux comptes aux Etats-Unis. Un consortium emmené par Ardian serait bien placé pour acquérir 25% du numéro un italien de tours télécoms INWIT, dont Telecom Italia et Vodafone détiennent chacun 37,5%. Jean-Pierre Mustier, le patron d'UniCredit, s'est retiré de la course à la direction générale d'HSBC. PepsiCo va racheter le groupe chinois Be & Cheery pour 705 M$. Le Belge Raf Simons devient co-directeur de la création de Prada. Le groupe Fox veut racheter la plate-forme de streaming gratuit Tubi, selon le Wall Street Journal.

Ça publie. Intuit, HP Inc, Associated British Foods, Almirall, PostNL, Tivoly, Streamwide…