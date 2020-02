Coronavirus : plateau en Chine, accélération ailleurs

Avec 77 200 personnes infectées à ce jour et 2 600 décès, la courbe d'infection du Covid-19 semble enfin s'essouffler en Chine… mais ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde.

Le gouvernement chinois conseille évidemment de maintenir les mesures de précaution pour éviter un regain de contamination dans le pays. A l'heure où ces lignes sont écrites, le bilan total officiel est de 2 600 morts, 77 200 cas et 25 000 patients guéris.

L'infection semblait être tant bien que mal cantonnée à la Chine, épicentre de l'épidémie, grâce aux efforts importants, quoique tardifs, déployés par Pékin pour limiter sa propagation. L'autorité centrale est allée jusqu'à placer en quarantaine des villes de plusieurs millions d'habitants. Deux hôpitaux ont même été construits en un temps record d'une dizaine de jours dans la région de Wuhan, au cœur de l'épidémie, pour accueillir et prendre en charge les patients infectés.

Au niveau mondial, les gouvernements étrangers n'ont pas attendu que l'OMS déclare l'urgence de santé publique - le 30 janvier - pour diminuer voire même arrêter leurs liaisons avec la Chine et rapatrier leurs ressortissants.

Mais cela n'a pas empêché le virus de traverser les frontières. Aux dernières informations, 2 374 non-chinois ont contracté le coronavirus dans une trentaine de pays et plus principalement dans cinq pays : 763 cas dans la Corée du Sud, 157 en Italie, 147 au Japon, 89 à Singapour et 74 à Hong-Kong.