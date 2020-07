Coronavirus: plus de 15 millions de cas détectés dans le monde

Paris (awp/afp) - Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 16H00 GMT.

La pandémie continue d'accélérer et de nombreux pays sont contraints de renforcer leurs mesures. En moins de cinq jours, un million de nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Et depuis une semaine, plus de 230.000 cas sont quotidiennement en moyenne annoncés. Le nombre d'infections connues a doublé depuis le 11 juin.

Au total, au moins 15.007.291 cas, dont 617.603 décès et 8.351.373 personnes déclarées guéries, ont été comptabilisés. Aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 3.915.780 cas (dont 142.312 morts), plus de 460.000 nouveaux cas ont été enregistrés en une semaine, selon des données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), soit 10% de plus que la semaine précédente (420.000).

Autres signes de cette accélération, outre les Etats-Unis, plusieurs pays ou territoires ont enregistré des records de cas au cours des derniers jours, comme l'Australie, avec 502 nouvelles personnes contaminées, selon un bilan mercredi. Le total approche maintenant les 13.000 sur l'île continent. Hong Kong a signalé mercredi 113 nouvelles contaminations au Covid-19, un nouveau record là aussi.

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage. Aux Etats-Unis, au printemps, les cas de nouveau coronavirus ont sans doute été deux à 13 fois supérieurs à ceux officiellement enregistrés, ont estimé mardi les CDC.

L'Amérique latine et les Caraïbes, deuxième région du monde la plus touchée en nombre de cas (3.956.997 dont 167.377 décès) fait toujours face à une progression rapide du virus. Elle a, comme les Etats-Unis, enregistré plus de 460.000 nouvelles contaminations en une semaine.

En Afrique, où l'OMS s'inquiète aussi de l'accélération de l'épidémie, la barre des 15.000 morts a été franchie (15.765 pour 753.124 cas). Le Moyen-Orient a lui passé le million de cas (1.044.925 infections recensées dont 23.929 morts).

L'Europe enregistrait elle 2.993.801 cas dont 206.430 décès.

L'Océanie reste le continent le moins touché (14.523 cas dont 157 décès), mais le nombre de nouvelles contaminations a fortement augmenté récemment, avec 2.224 cas détectés la semaine dernière contre 1.481 la précédente, soit une hausse de 50%.

afp/al