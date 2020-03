Coronavirus: plus de 5100 agents d'Air Canada au chômage technique (syndicat)

Montréal (awp/afp) - Air Canada va mettre au chômage technique plus de 5.100 agents de bord, soit la moitié de ses effectifs, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-on appris vendredi de source syndicale.

La mesure touchera environ 3.600 agents de bord de la première compagnie aérienne canadienne et 1.549 membres de sa filiale low-cost Air Canada rouge, au moins jusqu'au 30 avril, précise le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dans un communiqué.

Air Canada "a entamé des discussions avec ses syndicats pour commencer à placer temporairement les employés en mises à pied technique", a pour sa part confirmé la compagnie aérienne à l'AFP, sans donner de chiffres.

Autre exemple de la gravissime crise que traverse le secteur aérien en raison du coronavirus, la maison mère des constructeurs canadiens d'avions Dash 8-400 et Twin Otter a annoncé la suspension sine die de ses activités de production et la mise au chômage technique de 980 salariés.

Cette décision affectera 800 employés, soit 65% de l'effectif total de l'usine De Havilland près de Toronto, fabricant de l'avion régional à turbo-propulsion Dash 8-400, l'ancien programme Q400 de Bombardier, a indiqué la maison mère Longview Aviation Capital Corp.

La suspension de la production de la série 400 du Twin Otter touchera 180 salariés de la société Viking Air dans deux usines en Colombie-Britannique et en Alberta (ouest), précise Longview Aviation dans un communiqué.

Pour sa part, Air Canada a expliqué sa décision par "l'évolution rapide" de la pandémie de nouveau coronavirus et les "réductions considérables apportées à son réseau", indique-t-elle dans un communiqué. "Lorsque les conditions le permettront et que le service reprendra, ces employés seront rappelés".

"Nos membres sont en première ligne de cette crise depuis le premier jour et cela a été un parcours difficile. Nous sommes de tout coeur avec eux, surtout ceux qui sont tombés malades dans l'exercice de leurs fonctions", a assuré Wesley Lesosky, qui préside la composante Air Canada du SCFP, représentant plus de 10.000 agents de bord d'Air Canada et Air Canada rouge.

Mercredi, Air Canada a indiqué qu'elle allait suspendre "graduellement la majorité de ses vols transfrontaliers et internationaux d'ici le 31 mars 2020" après l'annonce de la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, pour enrayer la propagation du coronavirus.

Son réseau international baissera drastiquement, passant de 101 à 6 aéroports, tandis que son réseau transfrontalier canado-américain passera de 53 à 13 aéroports. Air Canada continue de desservir l'ensemble du Canada, avec un réseau réduit de 40 aéroports, contre 62 auparavant.

Le Premier ministre Justin Trudeau a précisé vendredi qu'un demi-million de Canadiens avaient présenté une demande d'assurance-chômage dans la dernière semaine, conséquence de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

