Coronavirus: plus de 65 millions de cas dans le monde (comptage AFP)

Paris (awp/afp) - Plus de 65 millions de cas du nouveau coronavirus, dont plus de 1,5 million de décès, ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, vendredi à 7H50 GMT.

Au total, 65.084.394 cas, pour 1'504'984 morts, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués alors que l'Europe et les Etats-Unis affrontent une importante nouvelle vague épidémique.

L'Europe, avec plus de 19 millions de contaminations déclarées (pour plus de 430.000 décès), reste la région qui recense au total le plus de cas.

Sur la dernière semaine, près de 1,7 million de nouveaux cas ont été confirmés dans les 52 pays de la région européenne, soit autant que sur les sept jours précédents.

Les Etats-Unis ont eux dépassé jeudi les 14 millions d'infections déclarées au total (pour plus de 276.000 décès), soit plus d'un cinquième de tous les cas recensés dans le monde.

Le nombre de cas positifs continue d'y grimper à un rythme sans précédent : plus de 210.000 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi, en 24h, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon des données compilées par l'université Johns Hopkins.

La région Etats-Unis /Canada dans son ensemble recense 14,5 millions de cas dont au moins 288.705 décès.

Suivent l'Amérique latine et les Caraïbes (13,3 millions, 453.974 morts), l'Asie (12,6 millions, 197.559 décès), puis le Moyen-Orient (3,4 millions, 80.163), l'Afrique (2,2 millions, 52.825) et l'Océanie (30.388, 942).

afp/jh