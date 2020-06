Coronavirus: sept cas supplémentaires, pas de nouveau décès

Berne (awp/ats) - La Suisse a enregistré sept cas supplémentaires de coronavirus en un jour, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Bâle-Ville et Zurich comptent le plus grand nombre de personnes en quarantaine ou en isolement.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 30'972 cas confirmés en laboratoire. Au total, 425'154 tests ont été effectués, dont 9% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l'OFSP. L'incidence se monte à 361 cas pour 100'000 habitants. L'âge médian des cas confirmés est de 52 ans.

Par rapport à la taille de leur population, Genève, le Tessin, Vaud, Bâle-Ville et le Valais restent les cantons les plus touchés. Selon les derniers chiffres réunis par l'OFSP, Bâle-Ville (92), Zurich (87), Argovie (63) et le Valais (57) affichent le plus grand nombre de personnes en quarantaine ou en isolement. Les chiffres des cantons de Vaud (32), Genève (39) et du Tessin (19) sont plus bas.

Au total, 1661 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire, un chiffre inchangé depuis samedi. L'incidence se monte à 19 décès pour 100'000 habitants.

Sur les 1576 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes. Selon l'âge, le nombre de personnes décédées par 100'000 habitants est deux à trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L'âge des personnes décédées allait de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans.

A ce jour, 3983 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.

ats/al