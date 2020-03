Coronavirus: sept nouveaux décès en Chine, les cas importés bondissent

Pékin (awp/afp) - La Chine a fait état mardi de 78 cas nouveaux cas de Covid-19, dont la grande majorité sont des contaminations importées de l'étranger, faisant craindre une nouvelle vague de contagion.

Sept décès ont par ailleurs été enregistrés, à en croire le bilan officiel du ministère de la Santé. Tous sont survenus à Wuhan, berceau de l'épidémie, où un nouveau cas a été signalé après cinq jours sans contaminations supplémentaires.

L'immense majorité des nouveaux cas en Chine concerne désormais des contaminations de personnes de retour de l'étranger, alors que l'épidémie semblait sous contrôle dans le pays.

Sur les 78 nouvelles contaminations signalées mardi, 74 sont des cas dits importés, soit près du double de la veille.

De nombreuses villes ont adopté des règles strictes pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants. Depuis lundi, tous les vols internationaux à destination de Pékin doivent au préalable faire escale dans un autre aéroport chinois où les passagers sont soumis à un dépistage du virus.

Avec plus de 80'000 cas et 3277 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus après l'Italie. Au total, 427 contaminations importées ont été signalées.

