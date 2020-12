Coronavirus: seule la région lémanique voit ses cas diminuer

Berne (awp/ats) - Six des sept régions suisses voient leur nombre de cas de coronavirus augmenter, a averti le ministre de la santé Alain Berset. Seule la région lémanique voit ses cas pour l'instant diminuer. La population est appelée à respecter les mesures pour aider à garder la situation sous contrôle.

L'augmentation des cas suit une croissance exponentielle, c'est-à-dire un doublement des cas sur quelques jours ou semaines, a rappelé le conseiller fédéral. Les hôpitaux sont sous très forte pression. Le personnel est à la limite de ses capacités. Il faut agir. C'est pourquoi le Conseil fédéral a pris de nouvelles mesures.

L'idée est de pouvoir toujours conserver des alternatives, a précisé Alain Berset. Sans alternative, il faudra tout fermer. Or personne ne souhaite ça. La population doit participer et appliquer les mesures déjà connues. Moins les mesures sont respectées, plus les options se réduisent, a-t-il ajouté.

Les nouvelles mesures visent à éviter les déplacements et les rassemblements le soir, a continué le ministre. Il faut continuer à pouvoir vivre, mais les soirées sont réservées au cadre privé. Il faut de préférence rester à la maison et rencontrer peu de personnes.

