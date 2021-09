Coronavirus: stagnation du nombre de nouvelles infections en Suisse

Berne (awp/ats) - La semaine dernière, le nombre de nouvelles infections par le coronavirus en Suisse et au Liechtenstein a stagné par rapport à la semaine précédente, atteignant 18'144 cas (semaine précédente: 18'817). Le nombre de nouveaux patients atteints du Covid-19 hospitalisés est de 299 (semaine précédente: 324). Quarante-six personnes sont décédées en lien avec le Covid-19 (semaine précédente: 44).

Tels sont les chiffres hebdomadaires communiqués jeudi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour la période du 6 au 12 septembre. Delta est le variant le plus courant du virus et n'est donc plus classé comme variant préoccupant en Suisse et au Liechtenstein depuis la mi-août 2021.

L'incidence des cas confirmés en laboratoire variait de 50 cas au Tessin à 663 en Appenzell Rhodes-Intérieures pour 100'000 habitants et par semaine.

Au cours de la semaine considérée, 234'678 tests (63% de tests PCR et 37% de tests rapides antigéniques) ont été signalés, soit 4,1% de plus que la semaine précédente (225'410). La proportion de tests PCR positifs a diminué, passant de 13,8% la semaine précédente à 12,7%. La proportion de tests rapides antigéniques était de 2,8%, comme la semaine précédente (3%).

Selon les rapports de 21 cantons, un total de 18'600 personnes étaient en isolement et 19'751 en quarantaine le 14 septembre. Le nombre de personnes en isolement a diminué par rapport à la semaine précédente (21'081), tout comme le nombre de personnes en quarantaine (22'894). Depuis le 4 août, plus aucun pays ou territoire ne figure sur la liste nécessitant une quarantaine en entrant en Suisse.

ats/ck