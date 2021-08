Coronavirus: très forte augmentation des patients Covid aux soins intensifs

Berne (awp/ats) - Depuis quelques jours, les unités de soins intensifs en Suisse enregistrent à nouveau une très forte augmentation des patients gravement malades du Covid-19. Ces derniers sont de plus en plus jeunes et la grande majorité n'est pas vaccinée.

Les équipes soignantes des unités de soins intensifs, fortement sollicitées pendant près d'un an et demi, risquent d'être à nouveau exposées à une pression accrue, ajoute jeudi la Société suisse de médecine interne (SSMI).

Cette dernière ne peut pas exclure une nouvelle aggravation de la pénurie de personnel aux soins intensifs, ce qui aurait pour conséquence de détériorer la situation dans ces unités, poursuit-elle.

Se faire vacciner

La SSMI répète dans ce contexte que la vaccination est une mesure cruciale afin de gérer efficacement la pandémie. Elle encourage donc toutes les personnes qui le peuvent à y recourir dès que possible, y compris les jeunes.

Elle préconise aussi un accès plus facile et plus large à l'inoculation et aux informations correspondantes, qui devraient selon elle être "aussi multilingues que possible".

ats/ck