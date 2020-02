Coronavirus: trois nouvelles régions touchées en Italie

Rome (awp/afp) - Trois nouvelles régions italiennes - Toscane (centre), Sicile (sud) et Ligurie (nord-ouest) - ont recensé des contaminations au nouveau coronavirus, a annoncé la Protection civile, qui a fait état mardi soir d'un nouveau bilan total de 322 cas dont dix décès.

Le précédent bilan, publié mardi en milieu de journée, faisait état de 283 cas dont 7 décès. Les trois nouveaux décès ont eu lieu en Lombardie (nord-ouest), la région la plus touchée: deux hommes de 84 et 91 ans, et une femmes de 83 ans.

Trois régions très touristiques et jusqu'ici épargnées ont enregistré mardi des cas de contamination: la Toscane, avec deux cas à Florence et Pistoia, et trois cas en Sicile dans un groupe originaire de Bergame (Lombardie). Un premier cas a aussi été détecté en Ligurie (centre-ouest).

Les cas en Sicile sont les premiers dans le sud du pays.

Selon le nouveau décompte, la région de Lombardie compte désormais 240 cas (+68 dans les dernières 24 heures) et concentre neuf décès sur un total de dix dans toute l'Italie.

Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées et déjà atteintes de pathologies.

L'autre zone la plus touchée est la Vénétie (région de Venise) avec 42 cas, où avait été enregistré le tout premier décès d'un ressortissant italien - et européen - vendredi.

L'Emilie-Romagne arrive en troisième position avec 26 cas, concentrés autour de Piacenza, une ville proche de la Lombardie.

Au total, huit régions sont concernées par l'épidémie, à laquelle les autorités ajoutent la région de Rome où avaient été recensés trois cas venus de l'étranger, dont deux de touristes chinois et un jeune revenant de Chine.

afp/rp