Coronavirus: un expert recommande une 3e dose de vaccin pour les seniors

Berne (awp/ats) - L'immuno-biologiste Christian Münz recommande une troisième dose de vaccin en automne pour les personnes âgées et celles pour qui le Covid-19 représente un risque accru. M. Münz est membre de la task force scientifique de la Confédération.

"En Israël, nous constatons que les réinfections peuvent devenir assez fréquentes chez les personnes vaccinées", indique M. Münz dans une interview publiée mardi dans les journaux alémaniques de Tamedia.

En général, il faut un an ou plus pour que la protection immunitaire des personnes vaccinées diminue au point de rendre une affection sévère possible, ajoute-t-il.

Cependant, cela peut survenir plus tôt, surtout chez les personnes âgées. "Il serait recommandé que les personnes âgées qui ont été vaccinées entre janvier et mars reçoivent une troisième dose avant l'hiver", avance M. Münz.

Afin d'atteindre les 10% à 20% de personnes vaccinées dont la réponse immunitaire est trop faible, Münz estime qu'une troisième dose de vaccin se justifie pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Il conseille donc de se préparer pour que la vaccination puisse avoir lieu en septembre ou octobre. Selon lui, les groupes à risque auront également besoin d'une vaccination de rappel.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est en train de clarifier si et quand les troisièmes doses de vaccin seront administrées.

