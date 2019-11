Zurich (awp) - Swiss Life Holding émet trois emprunts verts (Greenbonds) sous direction de Credit Suisse, UBS et Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

Tranche 1 montant: 200 mio CHF taux: libor 3 mois CHF émission: 100,704% durée: 2 ans, jus. 6.12.2021 libération: 6.12.2019 Yield to Mat.: -0,35% Swapspread: +0 pb no valeur: 41'904'580 (9) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 04.12.2019 Tranche 2 montant: 250 mio CHF taux: 0,00% émission: 100% durée: 5,5 ans, jus. 6.06.2025 libération: 6.12.2019 Yield to Mat.: 0,00% Swapspread: +46 pb no valeur: 46'123'890 (6) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 04.12.2019 Tranche 3 montant: 150 mio CHF taux: 0,35% émission: 100,119% durée: 9,25 ans, jus. 6.03.2029 libération: 6.12.2019 Yield to Mat.: 0,337% Swapspread: +53 pb no valeur: 46'123'891 (4) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 04.12.2019

