Corr Espagne: déficit public à 10,97% du PIB en 2020, un record depuis 2009

Madrid (awp/afp) - Le déficit public de l'Espagne a dépassé 123 milliards d'euros en 2020, soit 10,97% du PIB, un record depuis 2009, en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi le ministère des Finances.

"La hausse des dépenses publiques pour combattre la pandémie, les mesures sociales pour venir en aide aux familles, aux travailleurs et aux entreprises sont les principales raisons de cette augmentation" inédite en onze ans, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le déficit ne représentait que 2,86% du Produit intérieur brut (PIB) en 2019, rappelle le communiqué.

Le ministère précise que 85% de l'augmentation des dépenses publiques enregistrée en 2020 par rapport à 2019 correspond aux "mesures adoptées expressément pour atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie", et notamment l'aide au chômage partiel.

Le gouvernement a prolongé jusqu'au 31 mai le financement public des plans de chômage partiel.

Le déficit public reste toutefois inférieur aux prévisions à la fois du gouvernement, du FMI et de la Commission européenne, selon le ministère.

L'Espagne, l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie, a vu son PIB s'effondrer de 11% en 2020 sur un an, l'un des pires résultats de la zone euro, tandis que sa production industrielle a connu sa plus forte baisse depuis 2009 (-9,4% sur un an).

Le pays a enregistré plus de 75.000 morts et plus de 3,25 millions de cas de Covid-19.

afp/rp