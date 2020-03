Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s'était glissée dans le communiqué de Lombard Odier Investment Managers sur la nomination de Rebeca Coriat. Le texte corrigé suit.Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce la nomination de Rebeca Coriat au poste de Responsable de l'engagement actionnarial, à Londres. Elle est responsable des activités d'engagement actionnarial au sein de LOIM notamment sur les questions de durabilité, de gouvernance d'entreprise et d'analyse ESG. Elle a jusqu'alors exercé chez Investec Asset Management, en qualité d'analyste ESG chargée de conseiller les gérants de portefeuille sur le vote par procuration au niveau mondial et de Responsable de la fonction engagement actionnarial.Rebeca Coriat compte plus de dix ans d'expérience dans le conseil aux investisseurs institutionnels sur des questions ESG et de gouvernance d'entreprise, en qualité de responsable de l'engagement actionnarial.Elle s'est tout particulièrement consacrée à ces questions pour créer une valeur durable à long terme pour les clients et les bénéficiaires.Rebeca Coriat a pris ses fonctions au sein de LOIM en janvier 2020. Elle est rattachée à Christopher Kaminker, Responsable de la recherche, de la stratégie et de la gestion en investissement durable chez LOIM.