Corr Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,19% à 8586 points (à 08h10) - SMI (lundi): -1,27% à 8602,61 points - SLI (lundi): -1,48% à 1319,86 points - SPI (lundi): -1,35% à 10'038,49 points - CAC 40 (lundi): -1,11% à 4799,87 points - Dax (lundi): -0,86% à 10'772,20 points - FTSE-100 (lundi): -1,05% à 6773,24 points - Dow Jones (lundi): -2,11% à 23'592,98 points - Nasdaq Comp (lundi): -2,27% à 6753,73 points - S&P 500 (lundi): -2,08% à 2545,94 points - Nikkei (mardi): -1,82% à 21'115,45 points AMBIANCE - Poursuite de la tendance baissière de lundi, Wall Street pèse NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: statut de traitement de maladie orpheline pour Mosunetuzumab SPI: - Wisekey table sur un résultat record en 2018 2018: chiffre d'affaires +23% à 53 mio USD - Warteck Invest: départ du président Christoph Müller Marcel Rohner désigné président du conseil d'administration - Idorsia: le récepteur antagoniste P2Y12 a atteint les objectifs en phase II - Orascom DH conclut un accord avec Thomas Cook pour El Gouna - Kardex: Urs Siegenthaler nommé responsable de la division Remstar - Meier Tobler vend Keramikland Immobilien Lukas Leuenburger nommé directeur financier - Ems Chemie confirme ses objectifs pour l'année 2018 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI - UBS paie une pénalité de 5 millions de dollars à la SEC - Varia US Properties vend et achète des immeubles aux Etats-Unis - Kühne+Nagel ouvre un nouveau centre logistique en Slovénie - L'aéroport de Zurich passe la barre des 30 millions de passagers - Ruag dément avoir procédé à des surfacturations - Abraxas va se doter d'une nouvelle structure d'organisation - Hôpitaux neuchâtelois: budget 2019 dans les chiffres noirs - contexte difficile - Swiss Re nomme Mark Hodges CEO de ReAssure, dont l'IPO est prévue en 2019 - Andermatt Swiss Alps: départ du directeur - Stadler livre huit rames supplémentaires en Hongrie - Nestlé supprime 380 emplois en Allemagne - Griesser procède à des changements à sa direction - Syngenta relève les salaires en Suisse NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF Consensus Forecast 09:15 Credit Suisse: CP conséquences possibles d'une adhésion à l'UE sur les prix en Suisse, Zurich 09:30 travailsuisse: CP négociations salariales 2019, Berne PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi: - USA/New York: la croissance de l'activité manufacturière ralentit fortement en décembre aujourd'hui: (à 08h10) - EUR/CHF: 1,1264 - USD/CHF: 0,9935 - future Conf: - (lundi: -9 pb à 156,99%) - taux au comptant: - (lundi: -0,079%) - ras DIVERS lundi: Suisse: - La Comco trouve une solution au conflit entre Apple et Twint - Le Tessin et la Lombardie entendent se rapprocher - Noël après le Black Friday: les consommateurs se laissent tenterras international: - USA: la Chine a encore réduit son portefeuille de bons du Trésor en octobre - UE: réduction des émissions de CO2 des voitures de plus d'un tiers d'ici à 2030 - L'Amérique fonce dans le mur si Trump n'obtient pas le sien - USA: Trump appelle la Fed à ne pas relever les taux, à la veille de sa réunion aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Xi Jinping célèbre 40 années de réformes économiques chinoises plus tard: - prochaine échéance Eurex: 21 décembre - Offre d'achat: Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs suisses par actions (délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019) - prochaines cotations sur SIX: Alcon (séparation de Novartis, cotation prévue au S1 2019) - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tard début 2019) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.12: - La Foncière (2,50 francs suisses) 07.01: - Barry Callebaut (24,00 francs suisses) 17.01: - Schaffner (6,50 francs suisses) RATING DE CRÉDIT lundi: - Clariant: Moody's relève à "positive" la perspective du rating de crédit aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: - Adecco: Norges Bank détient une participation de 3,4% - Ceva Logistics: Société Générale annonce une participation de 8,07% - Implenia: Credit Suisse Funds passe à 3,1% - Kuros: Incubation annonce une participation de moins de 3% - Landis+Gyr: UBS étoffe sa participation à 5,68% - Partners Group: Morgan Stanley annonce une participation de 16,12% - Siegfried: JPMorgan et Norges Bank réduisent leur participation - Swiss Re: Blackrock annonce une participation de 4,99% - Temenos: Affiliated Managers accroît sa part à 3%

