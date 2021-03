Corr Revue de presse du dimanche 28 mars 2021

Lerne (awp/ats) - Le coronavirus fait une fois encore les titres de la presse dominicale. L'accord-cadre avec l'Union européenne (UE) et des hausses de salaires nulles en 2021 sont aussi abordés. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: La crise liée au nouveau coronavirus précarise de plus en plus les étudiants, affirme Le Matin Dimanche. La pandémie qui se prolonge a non seulement épuisé leurs réserves, mais elle a également fait diminuer ou disparaître les petits emplois qu'ils occupaient. À Genève, l'association La Farce se trouve dépassée par la demande après quelques mois d'activités. Elle cherche un nouveau local pour distribuer davantage d'aide alimentaire. "Nous avons commencé le 15 octobre avec 108 colis. Nous sommes maintenant obligés de les limiter à 300 par jeudi, car le local est devenu trop petit", explique dans le journal Orianne Greder, coprésidente de l'association. L'inscription pour retirer un colis se fait en ligne le vendredi matin. Pour cette semaine, le quota a été atteint en seulement deux heures.

Femina: L'armée taillera des nouveaux uniformes pour les soldates, qu'elles testeront en avril, ainsi que des équipements de combat. Depuis 1848, en effet, la soldate s'adapte au matériel conçu pour le soldat. L'armée a mandaté Armasuisse, l'office fédéral chargé des achats militaires, pour mener un nouveau projet: le Système modulaire d'habillement et d'équipement pour les engagements militaires. Et pour la première fois, la dualité femme-homme a été prise en compte. "Les uniformes et les équipements de l'armée sont trop peu ou pas du tout adaptés aux besoins spécifiques des femmes", reconnaît ainsi Sievert Kaj-Gunnar, chef de communication d'Armasuisse. Il assure toutefois que "ce point important a été pris en compte dans les travaux en cours, qui couvrent à la fois la formation et le déploiement".

SonntagsZeitung: Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, estime dans la SonntagsZeitung possible d'assouplir en avril déjà les mesures prises en Suisse pour lutter contre la propagation du coronavirus, malgré la hausse du nombre de cas. Participer à des événements plus importants devrait à nouveau être possible pour les personnes dont le test est négatif ou qui ont déjà été vaccinées, juge-t-il. De tels modèles devraient être expérimentés sous forme de projets pilotes, selon la SonntagsZeitung. Tous les groupes à risque devraient être vaccinés contre le Covid-19 en avril, ajoute M. Engelberger, soulignant que la campagne de tests porte ses fruits. Il appelle le Conseil fédéral à reconsidérer les mesures restrictives. Selon lui, le nombre de nouvelles infections ne doit pas être évalué de manière aussi stricte.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: Les tests de dépistage du Covid-19 à faire soi-même seront disponibles dans les pharmacies, rapporte la NZZ am Sonntag. Ils ne peuvent être obtenus gratuitement qu'avec la carte d'assurance-maladie. Cela n'est possible que dans les pharmacies, indique dans le journal une porte-parole de l'Office fédéral de la santé publique. La décision quant à une vente de ces tests par les détaillants n'a pas encore été tranchée.

D'après la SonntagsZeitung, l'agence numérique Mindnow prévoit de lancer dès le mois d'août le premier autotest numérique au monde pour détecter le SARS-CoV-2. Les kits seront fournis avec un code QR. Une fois le test effectué, le résultat peut être scanné à l'aide d'un téléphone portable. Une application indique alors si le test est négatif ou positif.

SonntagsBlick: La stratégie des tests contre le nouveau coronavirus varie énormément d'un canton à l'autre, relève le SonntagsBlick. Vingt-trois d'entre eux ont envoyé leur concept au Conseil fédéral. Seuls Fribourg, Jura et Nidwald ne l'ont pas encore fait. Les Grisons font figure de pionniers en matière de tests de masse. 40% de la population y a été contrôlée. Dans le canton de Bâle-Campagne, la proportion atteint 20%. En bas du classement, on retrouve Appenzell Rhodes-Extérieures, Genève, Jura, Neuchâtel, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Valais et Vaud. Aucun de ces cantons n'a jusqu'à présent pratiqué des tests de masse.

SonntagsZeitung: L'administration fédérale et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFL) ont identifié dans plusieurs études de grandes faiblesses dans la gestion de la crise liée au nouveau coronavirus. Parmi elles figurent les signaux d'alerte ignorés, l'absence de mandats prévus pour les organes de crise et le fait que la task force mise en place par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'avait aucune capacité d'action stratégique prévisionnelle. Les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'ont en outre pas été pris en compte. Cette dernière avait demandé à la Suisse il y a quatre ans de rationaliser l'organisation de crise et de réduire le nombre d'organisations impliquées. Autre faiblesse également pointée du doigt, l'absence d'un portail informatique permettant aux gestionnaires de crise aux niveaux fédéral et cantonal d'évaluer la situation.

SonntagsBlick/NZZ am Sonntag: La lenteur du versement de l'aide aux cas de rigueur fait à nouveau l'objet de critiques dans la presse dominicale. Selon le SonntagsBlick, le canton de Zoug est le plus rapide dans le versement des aides allouées dans le cadre de la crise liée au coronavirus, où 89% des demandes soumises ont été approuvées. Dans l'ensemble des cantons, la moyenne n'est que de 44%. A l'opposé de Zoug, la Thurgovie n'a pas encore promis un seul franc. Elle n'accorde dans un premier temps des aides que sous forme de prêts.

Dans la NZZ am Sonntag, le conseiller d'Etat schwytzois UDC Andreas Barraud, chef du département cantonal de l'économie, craint des dépenses exorbitantes supplémentaires en raison d'un surfinancement injuste et choquant des entreprises. Il pointe avant tout le calcul des contributions de pénibilité pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs suisses.

SonntagsBlick: La chef du groupe des Vert'libéraux aux chambres fédérales, Tiana Angelina Moser, remet en cause dans le SonntagsBlick la stratégie du Conseil fédéral sur l'accord-cadre que la Suisse négocie avec l'Union européenne (UE) depuis 2014. L'accord est débattu depuis plus de deux ans, constate-t-elle, mais le gouvernement n'a toujours pas pris de décision et refuse de permettre un véritable processus démocratique. Elle reproche un manque de leadership dans le dossier depuis des années.

SonntagsZeitung: Les salaires nominaux vont augmenter en moyenne de 0,6% cette année en Suisse, révèle la SonntagsZeitung, se référant à une enquête menée par le cabinet de conseil saint-gallois Know auprès de 374 responsables des ressources humaines d'entreprises de Suisse alémanique. Les hausses de salaires les plus élevées seront accordées dans le secteur des technologies de l'information, avec une augmentation de 1,4%, et les plus faibles dans le secteur de l'éducation, avec une augmentation de 0,2%. Mais en tenant compte de l'inflation, qui devrait atteindre 0,6%, les hausses salariales seront nulles.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.